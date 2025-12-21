Percy Jackson, la mitología y un aventurero con THDA

Se ha estrenado la segunda temporada de Percy Jackson y los Dioses del Olimpo en Disney +, con los tres primeros episodios ya incorporados. La serie adapta la segunda entrega de la saga literaria homónima de Rick Riordan, trayendo a la pantalla un universo en el que los dioses griegos son muy reales y cuyos hijos mestizos se embarcan en peligrosas misiones, son perseguidos por monstruos y tienen dislexia y THDA.

Y es que, para el creador, que también ejerce de productor ejecutivo de la ficción, es esencial que todo el mundo se vea representado en su obra y que nadie se sienta “excluido o eliminado”. “Comenzó como un cuento para mi hijo”, señala el escritor, recordando el germen de Percy Jackson y los Dioses del Olimpo y sus héroes con dislexia.

“Él tenía diferencias de aprendizaje. Para mí era importante que se sintiera mejor consigo mismo, que supiera que tener una diferencia no es una debilidad. De hecho, puede ser una fortaleza. Puede hacerte muy especial”, explica.

“También fui profesor durante muchos años y para mí era importante que, cuando los alumnos entraban en mi clase, se sintieran seguros, respetados y valorados”, continúa Riordan, exponiendo que por eso valora que “cualquiera que lea los libros se sienta identificado, se sienta representado”.

“Necesitamos tener semidioses de todo tipo en el Campamento Mestizo, porque todo el mundo es bienvenido siempre y cuando se respeten unos a otros”, apostilla.

Precisamente ensalzando lo importante que es la representación en las ficciones que consumimos, el autor defiende que “todos queremos creer que podemos ser héroes y que somos parte de algo”, lo que es “muy difícil si en las historias que leemos y vemos en cine y televisión no vemos personas que se parecen a nosotros, que tengan nuestros orígenes, nuestras tradiciones” y es entonces cuando “nos sentimos excluidos, borrados”.

En este sentido, Riordan añade que también es “muy importante que apoyemos a creadores de historias de todo tipo de orígenes diferentes” de manera que un estudiante pueda mirar a un escritor y decirse “se parece a mí. Yo también podría hacerlo. Algún día yo también podría contar una historia”. “Eso cambia el mundo”, asegura.

Uno de los temas principales de Percy Jackson y los Dioses del Olimpo en general, y de la segunda temporada en particular, radica en qué significa ser un verdadero héroe, algo que el creador de la saga tiene claro: “Es hacer lo que sabemos que es correcto incluso cuando no queremos hacerlo y sabemos que es difícil y nos da miedo”.

El libro que adapta la segunda temporada de la ficción fue publicado hace casi dos décadas y Riordan opina que, siendo verdad que el mundo ha cambiado mucho en estos años, en algunos aspectos no ha cambiado en absoluto. “Lo maravilloso de la mitología griega es que habla de cosas eternas como la familia, el amor, la guerra, la amistad... y, en muchos sentidos, las cosas no han cambiado mucho”, observa, apuntando además que “20 años, en comparación con 3000, no es mucho tiempo”.

En todo caso, al revisitar las novelas en el proceso de adaptación, el autor señala un cambio en particular, refiriéndose a las historias de Medusa (incluida en la primera temporada) y Circe (que aparecerá en la segunda).

Así, mientras que en el libro Medusa era simplemente una “villana, otro monstruo al que Percy y sus amigos tienen que enfrentarse”, la ficción le da un giro y es que ya en la historia original puede verse que era una mujer que, ante todo fue “víctima de los dioses”.

Creada por Riordan, autor de las novelas en las que se basa, y Jonathan E. Steinberg, la segunda temporada de Percy Jackson y los Dioses del Olimpo está protagonizada por Walker Scobell como el héroe titular, Leah Sava Jeffries como Annabeth Chase, Aryan Simhadri como Grover Underwood, Charlie Bushnell como Luke Castellan, Dior Goojohn como Clarisse La Rue y Daniel Diemer como Tyson.

Tras el estreno simultáneo de sus dos primeros episodios, los otros seis capítulos de la ficción llegan a Disney + semanalmente.