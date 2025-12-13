'Pasión por el pescado', cuándo ver las nuevas recetas de Canal Cocina

Canal Cocina, producido por AMC Networks, ofrece cadaa martes de diciembre, a las 21.30, Pasión por el pescado, una nueva producción original en la que el chef Manuel Costiña, galardonado con dos estrellas Michelin, comparte todo su conocimiento sobre el producto estrella de la costa gallega.

En esta nueva entrega, Costiña profundiza en técnicas de manipulación, limpieza y cocción del pescado más selecto de Galicia, y desvela trucos profesionales para dominar la cocina marinera en plena temporada navideña. Además de mostrar sus recetas más representativas, el programa pone en valor el producto local y el proceso que hay detrás de él: desde la faena en el mar hasta su llegada a la mesa.

Pasión por el pescado descubre en esta temporada la versatilidad del pescado san martiño, de sabor delicado y textura inconfundible; y nos presenta un nuevo modo de cocinar el tronco de Merluza, uno de los productos más reconocidos del mar, entre otros.

Con raíces profundamente ligadas a Galicia y un vínculo natural con la cocina atlántica, Manuel Costiña se ha consolidado como uno de los grandes referentes gastronómicos de España. Actualmente dirige el restaurante familiar Retiro da Costiña, considerado una de las paradas imprescindibles del panorama culinario gallego.

