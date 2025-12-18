La pareja de TVE para las campanadas: Chenoa y Marc Giró

La pareja que dará paso a 2026 en La 1, La 2 y el canal internacional de TVE será la formada por dos rostros bien conocidos de la cadena pública, Chenoa y Marc Giró, dos perfiles transversales pero con la mirada puesta a atraer a un público joven. La pareja finalmente elegida está en línea con la del año pasado, David Broncano y Lalachus. La noticia la ha adelantado Rocco Steinhäuser en la emisora catalana Rac 1.

En principio TVE había anunciado al matrimonio de Andreu Buenafuente y Sílvia Abril. Debido a una crisis de estrés el humorista y productor, desbordado de proyectos además de su espacio semanal Futuro imperfecto, por recomendación médica guarda reposo, sin fecha de regreso, por lo que no iba a poder sumarse a la preparación de un instante con tanta preparación detrás como las uvas en directo.

Finalmente la dirección de TVE ha tomado de dos rostros de su prime time. Chenoa, la conductora de The Floor y Dog House, jurado en Tu cara me suena en Antena 3, nació como estrella musical en el primer OT. En estos momentos es una de las presentadoras de más éxito en nuestro país y se ha encargado de OTen sus ediciones en Prime Video.

El presentadora de 'Late Xou', Marc Giró / RTVE

El conductor catalán Marc Giró ha crecido profesionalmente en los últimos años con su espacio de entrevistas para TVE, Late Xou. De la desconexión para Cataluña pasó a La 2 hasta instalarse en las noches de La 1. Son dos nombre con atracción y garantía en esta disputa por la audiencia entre la cadena pública y Atresmedia, con Cristina Pedroche, Alberto Chicote además de contar este año con la aparición de Santiago Segura.