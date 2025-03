La oportunidad desperdiciada por Paolo Vasile para fichar a David Broncano para Telecinco

La Revuelta ha sido la idea fundamental en la programción del actual presidente de RTVE, José Pablo López, para mejorar la audiencia de La 1. La misión es superar los dos dígitos, un 10% que le permite afianzarse en la segunda opción e ir a por Antena 3, para tener músculo de influencia en favor de los partidos de Gobierno y sus socios, que se reparten y controlan el consejo de administración. El programa de David Broncano, que hizo recortar en 20 minutos la duración del Telediario 2, comenzó con grandes expectativas, por encima de lo previsto por los más optimismta, spuerando al rival a batir (y "hundir", como deseó Najwa Nimri y han pedido miles de haters en redes en consigna). Al cabo de medio año las cifras de Broncano han ido menguando, por detrás de El Hormiguero y por detrás de contenidos como La isla de las tentaciones. Telecico le vuelve a disputar el segundo puesto a La 1, no era fácil.

El siguiente paso en la programación es la incorporación de un magacín de tarde con los productores que llevaron Sálvame durante tantos años (Adrián Cornejo y Óscar Madrid, con David Valldeperas en la dirección), con la conducción de Aitor Albizua e Inés Hernand y el protagonismo de María Patiño y Belén Esteben, que es en realidad la baza para ser la alternativa vespertina que consiga ese ansiado liderazgo de RTVE.

José Pablo López también cuenta con Andreu Buenafuente, premio Nacional de TV en el año 2020, para las noches de La 1, el productor que estuvo detrás de llevar a David Broncano a Movistar PLus + para hacer un late-late show en la plataforma y que consiguió la repercusión de hacerse viral pese a las limitaciones de una plataforma de pago. Buenafuente condujo su late, Late Motiv, a partir de enero de 2016 que finalmente terminó por sus bajos índices de audiencia, y desde 2018, a continuación, en la programación aparecía La Resistencia que al poco se convertía a diario en motivo de conversación, especialmente entre los jóvenes, con sus vídeos compartidos en redes. La Resistencia iría declinando cuando se convirtió en objeto de deseo desde RTVE, con la Moncloa pujando para hacerse con el formato, el pasado año.

David Broncano en 'La resistencia' / Movistar

Buenafuente fue el valedor de Broncano a raíz de tenerle de compañero en la SER y seguir el programa La vida moderna. Encabezado por él (aún no contaba con el cómico jiennense), el comunicador de Reus presentó a Mediaset el proyecto de La Resistencia en 2015. Había acabado el espacio nocturno diario En el aire en La Sexta, sin mucho entusiasmo en el público, cuando llamó a la competencia directa de Atresmedia (RTVE estaba controlado entonces por el PP) y esperó que entre los directivos de Telecinco hubiera posibilidad de encajar un formato más sencillo y fresco, con estética underground. La orientación de Buenafuente era proponer un access prime time para Telecinco o Cuatro que fuera alternativa a El Hormiguero y El intermedio, rivalizando con 'armas' similares.

Andreu Buenafuente, en el plató de su programa, 'Late Motiv'. / Movistar+

En el pódcast Lo que tú digas de Álex Fidalgo, en 2021, Andreu detalló que no guarda buen recuerdo de aquella reunión y que su proposición de "hacer algo fresco" como análisis irónico de la actualidad, como resistencia al presidente Mariano Rajoy, no interesó en absoluto. El programa piloto que se grabó, con Jorge Ponce que ya estuvo En el aire entre los colaboradores, no se vio con entusiasmo. Notó que se habia equivocado con dar estas ideas, existía una total "falta de interés". "Miraban el móvil todo el rato mientras estaban hablando conmigo", lamentaba Buenafuente, pese a su trayectoria en las noches. Con él, precisamente, acabó su andadura Crónicas marcianas. El equipo del entonces CEO de Mediaset, Paolo Vasile, no dio margen y nunca hubo siquiera una respuesta a lo ofrecido en el encuentro. La Resistencia primera no tuvo opción alguna de poder estar en Mediaset. Buenafuente, al respecto, expone esta experiencia para lamentar lo difícil que es sacar adelante nuevos formatos en la televisión en España.

Pocos meses después. en este caso, la productora El Terrat encontró una buena respuesta en Movistar Plus + para hacer Late Motiv, un late show clásico a cargo de Buenafuente como había sucedido en sus propuestas para Antena 3 y La Sexta. Año y medio después se complementaba con La Resistencia, recuperando aquel nombre combativo contra Rajoy y con el radiofónico Broncano. Y con Jorge Ponce, que fue quien propuso rescatar el nombre que se había quedado en un cajón de Mediaset para el nuevo formato para Movistar Plus +. Broncano modeló a su estilo el show en el teatro (mientras el de Buenafuente era un plató), con mucho público en vivo para interactuar y dar más rienda suelta al descaro, las cualidades que llevaron al formato a colocarse en la clave de la parrilla de La 1.