La nueva imagen de RTVE

Julio Iglesias en Osaka 70, en 'Viaje al centro de la tele'

RTVE estrenó el 7 de enero una actualización de su imagen. Esta modernización de la imagen corporativa se hace coincidir coincidiendo la celebración del 70º aniversario de Televisión Española, que se celebrará el próximo 28 de octubre pero que salpicará todos los meses del año.

Los espectadores habrán comprobado que las ‘moscas’ que indican los distintos canales de la Corporación han modificado su formato. Ahora son de color blanco y se pueden ver en un tamaño ligeramente superior al que era habitual. Manteniendo la identidad actual, se tiende a ofrecer una imagen limpia y depurada. Asimismo, se han modificado distintos elementos visuales, como las caretas de la continuidad, las promociones y los grafismos con los que se cierra cualquier programa, en los que ahora se pueden ver las siglas de la Corporación sobre color naranja.

¿Y el archivo de la casa, que es el gran tesoro del audiovisual español, dado que entre 1956 y 1990 la cadena pública contó con el monopolio televisivo? Con todas esas horas de imágenes podría hacerse cualquier cosa, a poco que se dedicase voluntad en ello. Lo que nos encontramos, a la hora de la verdad, son dos programas que repiten sus entregas en bucle porque han caído en gracia al público. Por un lado, Viaje al centro de la tele, que reina a sus anchas la mañana de los domingos acumulando tres o cuatro horas de emisión. Por otro, Cómo nos reímos, del que se han producido 110 entregas, que también se van repitiendo año tras año (en la actualidad de tres en tres la noche de los sábados), entre las que se cuela, menos mal, una de estreno cada semana.

Insuficiente a todas luces en un archivo del que se podría sacar oro en dramáticos, magacines y el resto de géneros.

¿Cómo ha sido la evolución de las moscas en TVE?

La era del blanco y negro (1956 - años 70)

En los inicios, la "mosca" no existía como elemento permanente. La identificación era episódica: aparecía al inicio de las emisiones o en las transiciones mediante cartelas físicas. El primer logotipo icónico fue aquel diseño de líneas que simulaban ondas hertzianas con las siglas TVE en el centro. Era la época del monopolio absoluto, donde no hacía falta marcar el territorio porque no había competencia.

La llegada del color y el diseño de Cruz Novillo (1977)

Con la transición y el color, llegó el legendario diseño de José María Cruz Novillo.

El impacto: Introdujo las letras redondeadas y vanguardistas que hoy todos asociamos a la nostalgia.

Introdujo las letras redondeadas y vanguardistas que hoy todos asociamos a la nostalgia. Aparición en pantalla: Empezaron a aparecer de forma más constante, aunque todavía de tamaño generoso y en colores sólidos (azul para La 1 y rojo para La 2).

La década de los 90: La guerra de las privadas

Con el nacimiento de Antena 3 y Telecinco, las moscas se volvieron estratégicas.

Identidad visual: TVE tuvo que diferenciarse. Vimos moscas con volumen, sombras y colores muy vivos.

TVE tuvo que diferenciarse. Vimos moscas con volumen, sombras y colores muy vivos. El cambio: Fue la época de los degradados y las texturas metálicas, buscando una imagen moderna que pudiera competir con el dinamismo de las nuevas cadenas privadas.

El gran cambio de 2008: El modelo Summa

Bajo la dirección de Luis Fernández, se realizó el cambio de identidad más radical hasta la fecha, diseñado por la agencia Summa.

Unificación: Se creó una tipografía propia y una estructura común para todos los canales de la Corporación.

Se creó una tipografía propia y una estructura común para todos los canales de la Corporación. El degradado: Se introdujo el icónico degradado (el "brillo") que aportaba profundidad. Fue la primera vez que se pensó en una imagen de grupo coherente, eliminando la sensación de que cada canal iba por su cuenta.

La "dieta" digital y el minimalismo actual (2026)

La tendencia sobre el 70º aniversario responde al minimalismo imperante en el diseño flat (plano) de la era digital.