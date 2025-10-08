No diga "prime time" ni "streaming" sino "horario estelar" y "en continuo"

'Miércoles', serie de Tim Burton, en una imagen de la segunda temporada para Netflix

la Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE ha detectado 17 extranjerismos fuertemente arraigados en el léxico de la industria audiovisual española y recomienda el uso de palabras españolas. Entre esos términos está "prime time", "streaming", "share" o el ya veterano "spot" para designar un anuncio comercial.

El organismo cree que los medios informativos tienden a emplear de forma innecesaria palabras y expresiones extranjeras relacionadas con programas de televisión, series y películas que pueden ser versionadas con términos ya instalados en el diccionario.

Con el fin de mejorar la redacción de este tipo de noticias, la Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, repasa algunos anglicismos muy utilizados en este ámbito y propone alternativas en español y que ha publicado en una noticia informe:

“Prime time”.

Se puede sustituir por las expresiones españolas “horario estelar” o “de máxima audiencia”.

“Rating” y “share”.

El primero, de acuerdo con el “Diccionario panhispánico de dudas”, es el “índice de audiencia televisiva”; el segundo, la “cuota de pantalla”, la “cuota de audiencia” o el “porcentaje de audiencia”.

“Pay per view” (“PPV”).

Las expresiones “pago por visión” o “pago por evento” hacen innecesario el uso del anglicismo, según el “Diccionario panhispánico de dudas”.

“Simulcast”.

Es el acrónimo de “simultaneous broadcast” y suele aludir a la difusión de un único contenido por varios canales. Se prefieren expresiones en español como “emisión” o “transmisión simultánea” y “estreno simultáneo”.

“Streaming”.

Cuando alguien ve la televisión a través de internet, lo hace “en directo” o “en continuo”, mejor que en ”streaming”.

“Target” o “target group”.

Esta construcción inglesa no aporta ningún matiz relevante frente a las formas españolas “público objetivo”, “grupo objetivo” o “grupo de destinatarios”.

“Late night”.

Dependiendo del contexto, se puede hablar de “programa de medianoche” o “nocturno”, así como de “franja de medianoche” si se refiere a la banda horaria en la que se emite dicho programa.

“Talk show”.

En lugar de “Presentará un ‘talk-show’ de sobremesa”, sería preferible decir “programa de entrevistas” o, incluso, “de debate”, según los casos.

“Talent show”.

“Concurso de talentos” puede ser una alternativa válida para sustituir este anglicismo en frases como “Vuelve el ‘talent show’ que pone en valor a los artistas”.

“Magazine”.

Su adaptación al español es “magacín” o ”magazín”. Igualmente puede utilizarse en su lugar “programa de variedades”.

“Show”.

Este vocablo figura en cursiva en el diccionario académico por ser un extranjerismo crudo y puede sustituirse por “espectáculo”, “función”, “gala”, “número” o, según el contexto, “exhibición”.

"Reality show”.

Es preferible “programa de telerrealidad”, tal y como se recoge en el diccionario académico, y, para el género, “telerrealidad”.

“Showman” o “show-woman”.

Estas voces inglesas designan al “animador-presentador” o “animadora-presentadora” de un programa de variedades. Otras veces, como señala el “Diccionario panhispánico de dudas”, se usa el calco “hombre” o “mujer espectáculo”.

“Sitcom”.

Se trata de un acrónimo formado a partir de la expresión inglesa “situation comedy”. Se aconseja sustituirlo por “comedia”, “comedia de situación” o “telecomedia”.

“TV movie”.

Anglicismo que alude a películas producidas para ser transmitidas por televisión o a series cortas que se suelen emitir durante varios días: “Se retrasa el estreno de la ‘TV movie’ más esperada”. Se recomienda decir “película para televisión ”, “telefilme” (o, aunque menos recomendada, “telefilm”) o “miniserie”, en función de cada caso.

“Spin-off”.

Término inglés que se emplea para referirse a una serie de televisión que ha sido creada a partir de otra ya existente, tomando de esta algún personaje, rasgo o situación. Su forma española es “serie derivada” o, metafóricamente, “esqueje”.

“Spot”

En el diccionario académico aparece en cursiva como equivalente de “anuncio” con el sentido de ‘soporte visual o auditivo en que se transmite un mensaje publicitario’. También pueden emplearse en su lugar “cuña”, “comercial” o “aviso”.

Con todo, si se opta por utilizar las expresiones inglesas, lo apropiado es escribirlas en cursiva, o entrecomilladas si no se dispone de este tipo de letra, por tratarse de formas no españolas, propone la FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE)