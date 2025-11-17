Muere Diana Arêas, joven influencer dedicada al 'bodybuilding'

Diana Arêas, una influencer brasileña de 39 años que inspiraba a más de 210.000 seguidores en Instagram con rutinas de musculación y menús equilibrados, yacía sin vida el jueves pasado en la zona común de su residencia, Unique Towers, en el vecindario de Parque Tamandaré. La policía brasileña fue alertada de la presencia de una mujer herida en los jardines y el caso copa ahora las portadas de los medios de aquel país sobre si se trata de un suicidio de un asesinato ya que la joven se precipitó desde la veterana de su domicilio o desde la azotea de quince plantas de la residencia.

Nacida en 1986 en el estado de Río de Janeiro, se labró un nicho en el bodybuilding competitivo, participando en torneos regionales de Fisiculturismo. Sus posts, que acumulaban un notable promedio de visitas, le llevaron al camino de Instagram. Diana promovía dietas antiinflamatorias basadas en ayurveda adaptado, con énfasis en superalimentos como la quinoa y el kale para combatir el estrés, un enfoque que, según un estudio de la Universidad de São Paulo de 2023, reduce en un 18% los marcadores de fatiga en atletas.

Los seguidores la apodaban "la supermamá brasileña" por equilibrar entrenamientos con la crianza de sus dos hijos, compartiendo anécdotas de sus cenas en familia.

No se detectaron sustancias tóxicas en un primer ánálisis tras ser hallada. Su última publicación, del 11 de noviembre, capturó la ironía del destino: una foto de ella en una sentadilla profunda, con el pie de foto "Fuerza desde dentro: el verdadero poder no se ve, se siente. ¿Cuál es tu ritual matutino?". En 48 horas, acumuló 25.000 likes y comentarios que ahora viran al duelo:

"Tu energía me salvó de la depresión postparto", escribió una usuaria de São Paulo; "Descansa, guerrera", replicó otra desde Europa. El perfil, gestionado por ella misma desde 2015, ha sido inactivo desde entonces, pero sus reels sobre recuperación muscular, visualizados en más de 5 millones de veces en totalm siguen circulando como ecos virales.

La investigación, a cargo de la Policía Civil de Río de Janeiro, interroga testigos del condominio y revisa historiales médicos de Arêas, que no registraban trastornos psiquiátricos graves, aunque fuentes cercanas mencionan presiones por un divorcio reciente y ese contexto de estar "quemada", "burnout", común en influencers, un síndrome que afecta al 70% de creadores de contenido fitness, según un informe de la Asociación Brasileña de Nutrición de 2024, tal como extraen los medios de aquel país.