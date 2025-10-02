Muere a los 47 años el director de TVE en Murcia, Francisco Briones

La corporación pública RTVE está sobrecogida con la pérdida de Francisco Briones Aroca, director del centro territorial de RTVE en Murcia, quien ha fallecido este jueves a los 47 años como consecuencia de un cáncer. El propio ente público ha compartido la triste noticia a través de sus redes sociales.

Este técnico nacido en 1978 había asumido el cargo hace justo dos años, en octubre de 2023, tras una destacada trayectoria de más de dos décadas en el ámbito audiovisual. Briones, diplomado en Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones por la Universidad de Alicante y Técnico Superior de Sonido por el IES Puerta Bonita de Madrid, inició su carrera de manera independiente entre 2003 y 2008 como técnico de sonido para empresas como Telefónica Servicios Audiovisuales (TSA), Paramount y las cadenas autonómicas, la Federación de Organismos o Entidades de Radio y Televisión Autonómicos (FORTA).

En 2007, obtuvo una plaza en RTVE como Técnico Superior de Sonido en el Centro de Producción de Sant Cugat, donde participó en numerosas producciones y retransmisiones de TVE. Posteriormente, en 2011, se trasladó a Madrid para integrarse en el equipo de sonido de Prado del Rey, especializándose en postproducción, y en 2014 se incorporó al centro territorial de Murcia como reportero gráfico, hasta su ascenso a director en 2023.

El Consejo de Informativos de RNE ha sido uno de los primeros en lamentar su partida en X: "Esta mañana ha fallecido a los 47 años nuestro compañero Francisco Briones, director del Centro Territorial de RTVE en la Región de Murcia".

Por su parte, la cadena pública lo ha expresado así en su cuenta oficial: “Desde RTVE enviamos todo nuestro cariño a su familia y a toda la plantilla de RTVE en Murcia”. Figuras como el presidente de la Comunidad de Murcia, Fernando López Miras, también han compartido su pesar, reposteando la noticia y sumándose al duelo.

La enfermedad de Briones la había sobrellevado en estos meses en relativa privacidad. Su equipo está muy afectado por su pérdida por la labor de dedicación y profesionalidad que había imprimido a dicho centro territorial.