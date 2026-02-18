Modesto Barragán hace llorar a Madrid al recordar el difícil momento de estos tres pueblos andaluces

La naturalidad y la proximidad, la televisión cercana a la gente fue la reclamación de Modesto Barragán en la labor de su equipo de Andalucía Directo. Un programa veterano de Canal Sur que en momentos de preocupación como los de los recientes temporales supera el 18% de cuota. Un formato que echó a andar en 1998 y que pertenece a una etapa de éxitos muy anterirores a la etapa actual donde la cadena no alcanza los dos dígitos con su actual oferta.

Barragán levantó el Iris de la Academia de TV en el Teatro Real como reconocimiento su labor de más de diez años al frente del veterano programa vespertino y la directiva del organismo profesional le ha reconocido como mejor presentador de una cadena autonómica.

En el discurso pronunciado este lunes al recibir el galardón de la Academia, Modesto ha reclamado la cadena pública de proximidad, la cercania y la singularidad de sus contenidos en un contexto globalizado donde los contenidos de actualidad entre cadenas se parecen demasiado.

A su vez, como ubriqueño de pro, Barragán ha recordado la virtudes en los pueblos que desaparecen en poblaciones mayores. Virtudes que preciamente atesoran los pueblo andaluces: "la honradez, la hospitalidad, la palabra y nuestro acento", ha reclamado con emoción el presentador y director de Andalucía Directo, que ha alcanzado las 7.087 ediciones.

Como culminación a su breve discurso de agradecimiento, Modesto Barragán ha pedido el premio y reconocimiento del aplauso, el cariño del público para que se dirigiera a tres poblaciones andaluzas castigadas en lo que llevamos de año. El periodista pronunció el nombre de Grazalema, cuyos vecinos han estado desalojados durante días por las secuelas de las abundantes precipitaciones. También el de Ubrique ("mi paraíso", acentuó Modesto), también acuciada por las fuertes lluvias; y, por supuesto, el nombre cordobés de Adamuz, pueblo que se volcó con las víctimas de la tragedia ferroviario a unos kilómetros de la localidad y el recuerdo precisamente a los fallecidos de esa catástrofe.

"No se olviden de estos pueblos cuando dejen de ser portada", solicitó el conductor de Andalucía Directo, entre aplausos y más de una lágrima en el Teatro Real.