Los médicos ordenan a Andreu Buenafuente una baja por agotamiento

Andreu Buenafuente y Silvia Abril en la foto del anuncio de su incorporación como conductores de las campanadas en TVE

Andreu Buenafuente deja al menos por espacio de las próximas semanas de conductir su espacio en el prime time de La 1 Futuro imperfecto. El presentador y productor anuncia que se ha visto "obligado a hacer un parón temporal en su agenda profesional para descansar y recuperarse" por motivos de "exceso de carga laboral" y por "prescripción médica". Los médicos le han recomendado reposo por lo que debe aparcar su proyecto personal en la noche de los jueves, su repaso a la actualidad en el escenario de un teatro y con sketches ante el auditorio.

La productora El Terrat ha informado de la baja del formato de su fundador y lo ha difundido Dirección de Comunicación y Participación de RTVE.

El análisis médico recomienda esa parada temporal por varias semanas y que no debería afectar al compromiso anunciado de cara al 31 de diciembre junto a su esposa, Silvia Abril. "Tengo que parar un poco para recuperarme y volver con la energía que se merece todo lo que hago. Gracias por la comprensión, el apoyo y el cariño", ha añadido el propio Buenafuente.

Futuro imperfecto, con nuevas entregas, se cae de la noche de los jueves por lo que el prime time de La 1 sería ocupado por otro contenido, presumiblemente cine, con redifusiones del espacio a medianoche.

El anuncio de este parón ha llegado días después de conocerse que el presentador y su esposa fichaban por RTVE para dar las campanadas en La 1 y La 2 relevando a quienes lo hicieron el pasado 31 de diciembre, David Broncano y Lala Chus, con excelentes índices de audiencia. Broncano con La Revuelta son un formato también de El Terrat en colaboración con la firma del presentador jiennense, Encofrados Encofrasa.