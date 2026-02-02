La marmota Phil ha hablado ¿Tendremos una primavera temprana?

A las 7.25 de la mañana en la Costa Este estadounidense ha salido la marmota Phil de su refugio y ha dictado su peculiar pronóstico. A las 7 los miembros del exclusivo Inner Circle han subido a Globber's Knob, tal como todos recordamos de la película, Atrapado en el tiempo, y han cumplido con este rito del profético roedor entre botellas, chocolate y gritos. Punxsutawney Phil ha salido de la madriguera y tras un año de espera y bajo la atenta mirada de cámaras de todo el mundo, el veredicto ha sido emitido.

A pesar de que el cielo presentaba algunas nubes a primera hora, los solemnes custodios de la marmota Phil han anunciado que la marmota ha visto su sombra.

Es decir, el veredicto oficial de la logia, significa que el invierno continuará durante seis semanas más en Norteamérica. Y ya que estamos en el mismo hemisferio, por una latitud similar, por aquí la cosa tampoco andaría optimista. Nos quedan seis semanas de invierno. De frío y lluvias por lo que notamos en estas semanas tan insufribles.

Este resultado sigue la tendencia histórica de Phil, quien ha predicho un invierno prolongado en más de 100 ocasiones desde que comenzó el registro oficial en 1887. En la película de 1994 ocurre así. Y el año pasado Phil también vio su sombra, aunque las estadísticas de los institutos meteorológicos estadounidenses recuerdan que la precisión 'marmotil' ronda apenas el 30% o 40%. Pero es una costubre que siguen millones de espectadores desde aquel éxito en el cine, perpetuado, con Bill Murray. Atrapado en el tiempo ha envejecido bastante bien y la comedia del bucle invernal tiene bastante fondo espiritual y metafísico.

¿Por qué el 2 de febrero, el Día de la Candelaria, en nuestro calendario católico?

La elección de esta fecha no es una simple coincidencia. El Día de la Marmota marca un punto de cruce, el ecuador exacto entre el solsticio de invierno y el equinoccio de primavera. Es una de las cuatro fechas intermedias del calendario astronómico que señalan cambios sutiles pero fundamentales en la órbita terrestre.

