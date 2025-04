Mario Vaquerizo: "Mi matrimonio es falso, soy gay"

El cantante de las Nancys Rubias, Mario Vaquerizo, no sale de una para meterse en otra. En plena polémica por dedicarle el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, un local de ensayo con su nombre, un honor excesivo han entendido sus críticos, el conocido artista polifacético y representante ha venido a dcir en un pódcast, que su matrimonio "es una farsa" y que toda su relación con Alaska es fingida porque "la gente se lo cree todo". Vaquerizo lo decía irónico y cómplice con su interlocutor, pero fuera de contexto ha originado comentarios contra él mientras su esposa lamenta esas palabras que dan pie a equívocos. Son felices al cabo de 25 años y esas palabras vienen a ser ahora una losa ante la imagen de la pareja. "A mí no me gustan las chicas", confiesa en voz baja Vaquerizo en el vídeo, creando un contexto de humor que ha sido visto como motivo de crítica por parte de sus haters.

El pódcast es Kapra Diner, conversaciones en profundidad pero desenfadas. Vaquerizo ha intervenido este jueves en TardeAR, en Telecinco, para explicar que él forma parte de la generación bisagra, que se ha adaptado a las nuevas formas de comunicación, como los charlas de los pódcasts, aunque haya espectadores on line que no entiendan las reglas de estos formatos.

En las redes hay reacciones críticas, y también cargadas de ironía. La sexualidad está por encima de la sólida pareja que llegó a protagonizar un docu-reality en el que desvelaban su vida diaria, Alaska & Mario, en el canal MTV, con el que precisamente Vaquerizo se instaló en el salón de los populares imprescindibles en España: no se pierden ni una.

Pero el desgaste de tantos años en primer plano, en pareja y por separado, empieza a notarse en opinión pública que ya no ve con tanta simpatía a los miembros del matrimonio. Y los gestos irónicos tampoco se perciben con igual complicidad. Aquí está el fragmento de esa charla que ha puesto a Mario en el disparadero.

Alaska, que participaba este jueves en El programa de AR, le ha quitado importancia a esas expresiones de su marido, aunque den pie a eqívoco. Ellos son felices y están por encima de especulaciones que son pasadas.