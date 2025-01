Laura Moure: la modelo que dejó aparcada su carrera para hacer televisión en un exitoso concurso

La ruleta de la suerte, pese a que lleva muchos años en antena, sería un concurso difícil de entender sin Laura Moure. La copresentadora del espacio de Antena 3 se ha convertido en un activo fundamental de La ruleta de la suerte, donde acaba de cumplir 10 años. Una década en la que ha hecho gala cada día de su sonrisa, naturalidad y cercanía, además de una conexión especial con Jorge Fernández, el presentador del concurso. Para Laura el programa es algo más que un trabajo, una familia.

El comienzo en La ruleta de la suerte no fue nada fácil, ya que ella llegó directamente desde las pasarelas de moda. “No me enteraba de nada, pero trataba que no se notara. Al principio intentaba cumplir con lo que se esperaba de mí, pero poco a poco fui sintiéndome más cómoda y siendo más yo. Ahora dejo que todo fluya y salga espontáneamente”, ha declarado.

La modelo asegura que todas las personas que hacen realidad el concurso son una familia. “No hay nada igual en televisión. Somos como una familia, siempre pendientes de lo que cada uno necesita. Conectar con los espectadores es una prioridad para el equipo. Son todos maravillosos”, ha destacado.

El cariño que recibe día a día del público es algo que nunca deja de sorprenderle con el paso de los años. “Es increíble cómo tanta gente nos quiere sin conocernos. Me abruma pensar que formamos parte de sus casas. Cada vez hay más audiencia, y aunque da un poco de miedo, es muy bonito. Aquí lo que se respira es todo amor”, ha reconocido.

Laura pasó de un plumazo del agotador mundo de la moda a la televisión, una decisión que le ha cambiado la vida y de la que no se arrepiente. “Viajaba muchísimo, estaba siempre lejos de mi familia y me sentía sola. Era un no parar”, ha asegurado.

El día que cambió su vida Laura lo tenía todo preparado para viajar a Milán, pero se interpuso en su camino la llamada del equipo de casting del programa. “Decidí retrasar el viaje para probar suerte, y ya no me dejaron irme. Nunca me había imaginado haciendo esto, pero se dio así. Solo puedo agradecer. En la moda me inspiraba en alguien diferente cada día, porque es un trabajo muy camaleónico. Pero aquí nunca me he inspirado en nadie, creo que lo que hago es muy diferente. No me gusta imitar, me gusta ver lo que me fluye”, ha explicado.

Con la perspectiva que le ofrece el tiempo, la modelo cree que tomó la mejor decisión cuando se unió al equipo de La ruleta de la suerte. “En 10 años me veo aquí, porque La ruleta va increíblemente bien. Vamos a hacer otros 10 años, estoy segura”, ha confesado.