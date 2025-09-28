Laca Udilla, Nix o La Escándalo, bienvenidos a 'Drag Race España 5'

El jurado del primer programa de 'Drag Race España 5' y en el centro la presentadora, Supremme de Luxe

La quinta edición de 'Drag Race España' llega con gran expectación a Atresplayer este domingo 28 de septiembre a las 20,00, presentando a 12 nuevas reinas drag dispuestas a competir por convertirse en la superestrella española del formato.

Estos son sus nombres: Alexandra del Raval, Dafne Mugler, Denébola Murnau, Eva Harrington, Ferrxn, Krystal Forever, Laca Udilla, La Escándalo, Margarita Kalifata, Nix, Nori y Satín Greco.

Supremme de Luxe regresa como presentadora principal, acompañada por el jurado fijo formado por Javier Ambrossi, Javier Calvo y Ana Locking, quienes evaluarán las actuaciones de las participantes en una temporada que ya ha roto récords con el 'Meet The Queens' más visto de toda la franquicia en España, estrenado el 7 de septiembre.

El primer maxi-reto, titulado 'Bienvenidos al Talent Show', pondrá a prueba los talentos de las reinas ante la jueza invitada Amaia, la cantante conocida por su trayectoria musical, mientras que la pasarela inaugural desafiará a las competidoras con la categoría '¡Mis dos caras!', donde deberán lucir looks que muestren dualidad. Esta edición introduce un giro innovador en la mecánica del programa que impactará el destino de las reinas desde el episodio inicial, combinado con pruebas habituales de costura, baile, interpretación y mini-reto, todo culminando en pasarelas temáticas al final de cada capítulo para evitar la eliminación.El premio para la ganadora asciende a 50.000 euros, un aumento significativo de 20.000 euros respecto a temporadas anteriores, haciendo de esta la edición "más grande que nunca".

Producida por World of Wonder y Atresmedia en colaboración con Buendía Estudios —tras el acuerdo con Passion Distribution—, cuenta con productores ejecutivos como Ignacio Corrales, Jorge Pérez Vega, Lola Ibarreta, Jonathan Ruiz Camino, Fenton Bailey, Randy Barbato, Tom Campbell y RuPaul Charles, asegurando la calidad del formato que ha revolucionado la televisión drag en España.Complementando el programa principal, 'Tras la carrera' con Ana Locking analizará semanalmente la trayectoria de la reina eliminada y sus looks inéditos.

'Sí lo digo', presentado por Samantha Ballentines junto a reinas de la cuarta temporada, ofrecerá reacciones impredecibles los lunes en Atresplayer y martes en YouTube; y las entrevistas exclusivas con Mafalda González en Instagram Live permitirán a las eliminadas responder preguntas de fans los lunes. Como parte de un fenómeno global con 17 temporadas originales, 33 Emmys y adaptaciones en países como Chile, Tailandia o México, Drag Race España continúa su éxito, habiendo estrenado incluso una versión All Stars como la primera franquicia no estadounidense en hacerlo.