Karlos Arguiñano te facilita el menú de la playa y la piscina en un abrir y cerrar de ojos

Los conocimientos culinarios de Karlos Arguiñano son siempre una garantía de éxito. El cocinero vasco ha compartido una serie de recetas que te pueden solucionar más de un entuerto durante este verano. Platos de fácil elaboración, rápidos y saludables para disfrutar de una jornada de playa o piscina con familiares y amigos.

El conocido chef, con cuatro décadas de experiencia en los fogones, ha trabajado todo tipo de recetas. Te proponemos varias opciones que resultan ideales para esta época del año en la que queremos disfrutar del tiempo libre y pasar poco tiempo en la cocina.

Una de ellas serían las empanadas. En Cocina abierta de Karlos Arguiñano, el popular cocinero las ha elaborado de diferentes formas y con múltiples ingredientes. La más habitual podría ser la de atún con pimientos y huevo. Otra opción más variada en sabores sería la de pollo y queso azul. Arguiñano también ha cocinado una empanada dulce rellena de manzana, ideal para los postres o una buena merienda.

La tortilla es otra opción recurrente para acompañar un día de piscina o playa. El chef, de 76 años, ha elaborado diversos tipos de tortillas en sus miles de apariciones en la televisión. La reina madre es, sin duda, la tortilla de patatas. Para los más innovadores existen la de bacalao y puerro, de precio asequible y fácil elaboración. Las tortillas de habitas y las de acelgas son otras opciones saludables, que incluso se pueden completar con más verduras.

Por último, nos encontramos con las empanadillas. Su elaboración es sencilla y pueden combinar múltiples sabores. Desde atún, pollo picante, patata, jamón y queso, con gambas, de morcilla con piñones y manzana, así como su versión más dulce de manzana asada, otro de los sorprendentes postres que forma parte del inmenso catálogo de recetas del cocinero más longevo de la televisión.