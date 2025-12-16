Cuando Jordi Hurtado puso voz a uno de los personajes más queridos de 'Dragon Ball Z'

Jordi Hurtado ha confesado en 'La Revuelta' que puso voz a uno de los personajes de Dragon Ball Z.

Dragon Ball Z ha sido una de las series de dibujos animados que ha marcado de manera notable a varias generaciones. Las aventuras de la serie creada por Akira Toriyama siguen arrastrando a una legión de seguidores en la actualidad con sus nuevas versiones.

En España la serie cayó de pie y prácticamente se ha perpetuado en el tiempo desde su primera emisión en Canal Sur en el año 1989. En aquel momento fuimos de los primeros países que estrenaba la serie fuera de su territorio original, Japón. Además, nuestro país es el único a nivel mundial que cuenta con 5 doblajes diferentes de las aventuras de Goku y sus amigos.

De este modo, la serie pudo disfrutarse en todas las regiones de España. Dragon Ball Z ha sido doblada al castellano, gallego, catalán, euskera y valenciano en una época con pocos medios para realizar este tipo de tareas.

Uno de los doblajes con mayor éxito en nuestro país fue el catalán, que contó con una colaboración especial que seguramente desconocías: Jordi Hurtado, el mítico presentador de Saber y ganar. Aunque esta información había salido a la luz hace tiempo, ha sido ahora recuperada tras la visita del presentador a La Revuelta.

Jordi Hurtado puso voz al personaje de Ten Shin Han en el doblaje en catalán de 'Dragon Ball Z'. / REDES SOCIALES

Jordi Hurtado puso su voz al servicio de uno de los personajes más queridos de la serie, Ten Shin Han, en el doblaje en catalán.