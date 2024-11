Irene Montero ficha por un programa de televisión, nueva tertuliana habitual

La ex ministra Irene Montero se pasa a la televisión, la dirigente de Podemos y europarlamentaria nunca ha sido de las que renuncie a su autobombo y protagonismo por lo que no podía renunciar al ofrecimiento de Mediaset España para formar parte del espacio de sobremesa de Cuatro, Todo es mentira, con Risto Mejide. El anfitrión del espacio de actualidad con tertulia política enfrentada, daba con satisfacción el anuncio este lunes. Un fichaje que casi podía ser previsible, porque de entre los ex ministros de Pedro Sánchez que faltaban por sentarse a la mesa era la pareja de Pablo Iglesias.

El propio José Luis Ábalos, que estuvo en la mesa de Todo es mentira durante meses antes de agudizarse su panorama judicial ha acompañado a ex dirigentes activas populares como Esperanza Aguirre o Cristina Cifuentes. La ex presidenta de la Junta, Susana Díaz, es un rostro habitual de Mejide y aparece en otros espacios como Espejo público, en la competencia en Antena 3. Anoche mismo aparecía en MasterChef Celebrity junto a Cifuentes.

Irene Montero, ex ministra de Igualdad, con sus enfervorizados vídeos donde es capaz de hincar el diente a cualquier tema con el que puede hacer bandera del feminismo, es una política que no renuncia a tener su cuota de alusiones. En Todo es mentira va a tener campo de juego para desarrollar sus ideas y su elocuencia. Mejide anunciaba ayer que a partir de la semana próxima la eurodiputada va a tener oportunidad para dar rienda a sus opiniones y réplicas.