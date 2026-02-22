La historia del monito Punch y su peluche naranja, está haciendo llorar a todo el planeta

Ahora mismo es el animal más conocido en el mundo. Con millones de seguidores de su vídeos. Un auténtico melodrama 'simiesco' que está dando la vuelta al mundo en un puñado de posts. En el Zoológico y Jardín Botánico de la Ciudad de Ichikawa, urbe del cinturón de Tokio, vive el mono. Punch, un macaco japonés de apenas siete meses que fue repudiado por su madre, por lo que los cuidadores se hicieron cargo de él, alimentándolo, mientras el resto de hembras del recinto también se sumaban al menosprecio y al maltrato al recién nacido.

Punch nació en julio del pasado año, siendo rechazado por toda la comunidad. Los expertos atribuyen que fuera rechazado por su madre por el estrés de un parto difícil y no querer asumir al recién nacido en una ola de calor extrema. Ante el abandono materno y el rechazo inicial del resto de la manada, Punch creció bajo el cuidado exclusivo del equipo humano. Para mitigar la desafección y la del monito los veterinarios decidieron introducir un elemento externo: un peluche de orangután de la línea DJUNGELSKOG de la firma Ikea y que se ha convertido a su vez en un juguete viral en todo el mundo.

Lo que comenzó como un experimento de comportamiento ambiental de la comunidad se convirtió en el vínculo de supervivencia para el recién llegado. El pequeño macaco adoptó el objeto inanimado como su "madre". Una madre con la que duerme abrazado a ella y se refugia bajo su cuerpo cuando es agredido por las madres. Es al juguete donde se resguarda ante cualquier señal de peligro.

En estos momentos, con decenas de visitantes acudiendo al zoo para contemplar al desdichado Punch, el fenómeno es viral en TikTok e Instagram. Bajo el hashtag #HangInTherePunch (¡Ánimo Punch!), millones de usuarios han seguido con el corazón en un puño las grabaciones del zoológico y los vídeos de los visitantes. En los vídeos se observa la cruda realidad de su integración: escenas donde el pequeño huye tras ser desplazado por adultos de la manada para refugiarse de inmediato en su peluche. Las frases de apoyo en japonés, como "Ganbare Punch-kun” (¡Esfuérzate, pequeño Punch!), se han convertido en un mantra global que celebra cada pequeño paso del primate seguido por las cámaras.

Según las últimas aventuras captadas, el resto del grupo comienza a aceptar al joven macaco. Tras acercarse a adultos anciandos se perciben signos de aceptación y ha recibido los primeros abrazos en su comunidad. El macaco tiene en un cuidador que se llama Shikano un apoyo de confianza.

Y la historia del macaco nipón también ha desarrolllado un marketing imprevisto. Al notar que el peluche original estaba visiblemente desgastado por el uso constante, Ikea Japón ha donado nuevos ejemplares de peluche de orangután, asegurano su suministro mientras Punch necesite ese amparo de su 'madre' adoptiva. Punch se ha convertido en un fenómeno global de afecto y resistencia. Una historia de superación en el planeta de los simios.