Hagan Juegos, el canal en abierto donde podrás seguir las pruebas de Milán-Cortina 2026

La fiebre olímpica ha resurgido este viernes con el encendido de la llama en Milán-Cortina d’Ampezzo, cita invernal que se extenderá hasta el 22 de febrero. En la cadena pública habrá una cobertura de más de 500 horas de emisión para seguir a una delegación española de 20 participantes con opciones de medalla con Queralt Castellet y Lucas Eguibar en snowboard además Oriol Cardona y Ana Alonso en el debutante esquí de montaña (skimo). Acuden 93 países, para 16 deportes, con 2.900 atletas.

Los Juegos en la cadena pública se pueden seguir en Teledeporte, en directo desde las ocho de la mañana hasta las once de la noche, y en RTVE Play para el seguimiento a la carta de todos aquellos directos en los que estén interesados los espectadores. Las pruebas en su totalidad se pueden seguir en Eurosport.

Cada noche tras concluir las pruebas Ernest Riveras presentará en Teledeporte (cadena dirigida por Felipe del Campo) un programa resumen con lo más importante del día, acompañado por Paula Fernández Ochoa. En las retransmisiones estarán las voces de Julia Luna, Arseni Pérez o Paco Grande, apoyados por analistas técnicos en disciplinas que van desde el patinaje artístico hasta el skeleton o el hockey sobre hielo. La ceremonia de apertura, desde el estadio San Siro, fue narrada anoche por Paco Grande y Amat Carceller.

A lo largo de las dos semanas de competición, los Telediarios contarán con la visión a pie de pista de las enviadas especiales Lourdes García Campos y Mercedes González. Asimismo, Radio Nacional de España (RNE) y el portal RTVE Deportes ofrecerán un seguimiento minuto a minuto.

El hashtag oficial será #JJOOInviernoRTVE, centralizando la conversación en redes como TikTok e Instagram con vídeos exclusivos y los mejores momentos. En Milán-Cortina D'Ampezzo intervienen 2.900 participantes de 93 países con algunos estrenos como la delegación de Emiratos Árabes. Todo está listo para que el público vibre con el talento de olímpicos como Joaquín Salarich o Lucas Eguibar en una edición que promete ser la más tecnológica y accesible de la cadena pública española.