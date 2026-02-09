La guía completa del Benidorm Fest 2026, intérpretes, horarios, invitados

Foto de familia de intérpretes del Benidorm Fest 2026, el director de TVE, Sergio Calderón, y la directora de Comunicación, María Izaguirre

El próximo martes por La 1 se ofrece la primera semifinal del Benidorm Fest 2026, tras La Revuelta, sobre las 22:50. En esta edición el certamen no será la antesala de Eurovisión tras la retirada de RTVE del concurso europeo por la presencia de Israel. En su lugar, el festival recupera su esencia competitiva como escaparate de la música en español y trampolín para sus canciones. Se recupera la Sirenita de Oro, de la que se hará también entrega a las ganadoras antecesoras (Chanel, Blanca Paloma, Nebulossa y Melody) y un premio de 150.000 euros para el ganador.

Con Jesús Vázquez, flamante fichaje de la cadena pública, Javier Ambrossi, Inés Hernand y Lalachus al frente de las galas, la ciudad alicantina se prepara para conocer al sucesor de Esa diva, con su sistema de votación mixto entre público y jurado profesional.

El nuevo director artístico del festival es Sergio Jaén, encargado de la puesta en escena de Wasted Love que venció en el pasado Festival de Eurovisión. El director del festival es César Vallejo, directivo de la casa y jefe de la delegación española en Eurovisión aunque este año no se acuda. Ambos garantizan una buena selección y futuros candidatos, en caso de regresar, a la cita continental.

La primera semifinal. Martes 10

La primera semifinal de esta edición 2026 la abrirá con el rock enérgico de Kitai y su tema El amor te da miedo, seguidos por la elegancia vocal de María León y la gaditana Julia Medina en Las damas y el vagabundo. La vanguardia llegará de la mano de Luna Ki con Bomba de amor, mientras que Greg Taro pondrá el sentimiento con Velita.

La cuota de pop juvenil la cubrirá Izan Llunas preguntando ¿Qué vas a hacer? antes de dar paso al ritmo urbano de Dora y Marlon Collins con Rakata. Cerrando la primera noche, Tony Grox y LUCYCALYS presentarán la bilingüe T Amaré, seguidos por la herencia musical de Mikel Herzog Jr. en Mi mitad.

Y el broche, Kenneth con Los ojos no mienten. De estos nueve temas se clasifican seis para la gala final del sábado. Las actuaciones invitadas serán las de Paloma San Basilio y Fangoria.

La segunda semifinal. Jueves 12

La segunda semifinal, el jueves 12 a las 22:50, arrancará con la frescura de ASHA y su tema pop de aires helenos Turista, a la que seguirá KU Minerva con la nostálgica No volveré a llorar.

El pop de autor tendrá su espacio con Funambulista y su directa propuesta Sobran gilipo**as, mientras que Dani J lleva el ritmo con Bailándote. La rumba y el sonido más castizo llegarán con The Quinquis y su rotundo Tú no me quieres.

En la recta final de la segunda gala, Atyat inyectará energía con Dopamina y Rosalinda Galán aportará el toque de arte con Mataora.

El cierre de la semifinal corre a cargo de MAYO con el sugerente Tócame y la colaboración internacional de los argentinos Miranda! y bailamamá en Despierto amándote.

Tras estas nueve actuaciones se terminará de conformar el grupo de 12 finalistas.

En la segunda semifinal intervienen Abraham Mateo y Luz Casal.

Para la gran final, el Benidorm Fest reúne a las ganadoras de las cuatro ediciones, con Melody haciendo las paces con TVE. El sistema de votación se mantiene fiel a su estructura de éxito: un 50% del peso recae en el jurado profesional y el otro 50% se divide entre el voto demoscópico y el público (SMS, llamadas y app).