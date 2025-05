"Goool de Señor", José Ángel de la Casa, voz de alegrías y decepciones para todos

Sería muy injusto que solo relacionáramos a José Ángel de la Casa con el gallo, legendario ya, lanzado en el gol de Señor en el 12-1 de Malta. En aquel momento de diciembre de 1983 ninguna casa oyó al locutor de RTVE narrar la alegría de ese tanto que culminaba una goleada imposible. Lo oímos con el paso de los años, en los vídeos que recordaban la gesta de la selección de Miguel Muñoz tras el fracaso del Mundial 82, que también narró el fallecido periodista manchego (Los Cerralbos, Toledo, 1950), que nos ha dejado este lunes a los 74 años, víctima de un párkinson que se le había detectado con una edad en la que todavía hubiera dado días de narraciones como hacía en la autonómica de su tierra.

De la Casa fue la voz del fútbol, cuando apenas había dos cadenas, a lo largo de los 80, y fue la voz de la selección hasta entrado este siglo, por lo que tuvo que lamentar todas las eliminaciones de aquel equipo que era La Furia, no La Roja de los títulos. Hace menos de una semana fallecía también Manolo el del Bombo que era la traslación en imágenes de ese espíritu voluntarioso de una selección que caía en cuartos antes otras selecciones históricas. El fallecido comentarista no pudo contar ningún gran triunfo pero estaba muy feliz de ver cómo se alzaban trofeos que eran quimeras inauditas, como en 1982. No tenía esa espinita de haber sido el comentarista de un título y sí lo hizo el pasado verano su sucesor a todos los efectos en TVE, Juan Carlos Rivero, quien lo tuvo presente cuando emocionado proclamaba la victoria en la Eurocopa 2024. Algunos no entendieron su expresión: efectivamente el fútbol le 'debía' un título de la selección a TVE, sobre todo por esos largos años en los que De la Casa terminaba lamentando algún tanto en contra que desembocaba en una eliminación.

El toledano fue la voz del fútbol liguero hasta la llegada de las autonómicas y Canal + a principios de los 90 y también fue la voz del atletismo y, por tanto, de los Juegos Olímpicos, la razón por la que en 1992 se quedó en TVE y no fichó por la cadena privada. Ahí tuvo las alegrias que no le dio la selección futbolera. La medalla de oro del gol de Kiko la narró precisamente Rivero.

El recuerdo de De la Casa, premio Ondas en 1998, está unido a los miércoles europeos, a títulos ya en color del Barcelona (con las Recopas ochenteras) y del Real Madrid (las UEFA de Butragueño y la Champions de Mijatovic del 98). Y a sábados por la tarde de La Liga. En el 12-1 están resumidas todas sus entonaciones.

También está unido horas intempestivas con la selección, como la madrugada de la goleada del Buitre a Dinamarca en el mexicano verano del 86 y el penalti fallado por Eloy ante Bélgica en aquella ocasión. También narró el imprevisto empate ante Corea en Estados Unidos 1994. "Lo pasas mal, te vas mal a la cama, pero lo que tiene el fútbol es que siempre te da nuevas oportunidades", explicaba a este periódico cuando en 2010 recibía el Premio Toda una Vida de la Academia de Televisión.

Formaba parte de la expedición del infausto Mundial de Argentina 78 y la concentración del equipo de Kubala en La Martona. Los titulares en los comentarios eran José Félix Pons y Juan José Castillo. La Eurocopa del 80, sí donde se hizo popular Manolo y su bombo, fue la que ya narró como voz principal de la seleción. acompañado de otro habitual de los partidos de entonces, Miguel Ors. Y de Alfonso Azuara, que sería su complemento en el 82.

Con un estilo sosegado y conciso, que le granjeaba críticas en la radio de José María García, De la Casa no era de voz encendida aunque su entusiasmo fuera palpable con los goles. Su tono adquiría una sobriedad casi fúnebre al confirmar los goles en contra: "Gol... gol de Rumenigge". En la final de la Eurocopa 84, su voz reflejó el drama del fallo de Arconada: "Platini ha tocado y Arconada, qué error... qué desgracia, señores", un instante que aún resuena en los aficionados cuando tocábamos con los dedos una copa europea en color. Ya habíamos digerido el desastre del Mundial de Narantijo. En un documental para Canal + el fallecido periodista lamentaba que con aquel equipo dirigido por José Emilio Santamaría "no hubo tiempo ni para saborear unos minutos de ilusión". Fue un fracaso estrepitoso y el tío del Bombo y la mascota, Naranjito, terminarón en un olimpo de las decepciones íntimas.

De la Casa fue testigo de una España que se tropezaba en el televisor verano tras verano: el penalti de Eloy frente a Bélgica en 1986, la impotencia ante Alemania en 1988, el gesto de frustración de Míchel en 1990 contra Yugoslavia, o el codazo de Tassotti a Luis Enrique en 1994, acompañado de su "qué golazo acaba de marcar Dino Baggio...". También narró el fallo de Salinas de aquella tarde aciaga de Boston. Y lamentó el penalti errado por Nadal, el tío de Rafa, en la tanda ante Inglaterra en 1996; la pifia de Zubizarreta en 1998 ante Nigeria; y el penalti fallado por Raúl ante Francia en la Euro 2000. Siempre con esa mezcla de pasión y resignación que definía a una generación de espectadores. ¿Entenderán las nuevas generaciones la sensación de milagro que sentimos los mayores cuando ahora se consiguen tantos títulos? De la Casa era el notario de aquellas frustraciones que enlazaron hasta la Eurocopa de 2004 en Portugal (el bochorno del árbitro egipcio ante Corea se narró en 2002 en Antena 3).

El último partido de la selección que narró José Ángel de la Casa fue en 2007, un España-Islandia clasificatorio para la Eurocopa 2008 que terminaría celebrando el joven canal Cuatro. El manchego se acogió a la prejubilación en RTVE por un ERE y continuó narrando la Champisons en Castilla-La Mancha TV, hasta su retiro definitivo. Ahí sí fue feliz con los títulos del FC Barcelona y del Real Madrid.

José Ángel de la Casa, sentado, entre las viejas glorias del España-Malta en su conmemoración en 2023 por el 40º aniversario de la goleada

José Ángel de la Casa ha fallecido este lunes tras un decenio exacto sobrellevando el párkinson. Su aspecto era preocupante cuando en 2023 conmemoró el 12-1 a Malta en el Villamarín y el cincuentenario de Estudio Estadio, donde coincidió con amigos y voces coétaneas como Matías Prats y Jesús Álvarez.

En 2018 recibió la Medalla de Oro de Castilla-La Mancha años después del mencionado premio de la Academia. Es un nombre unido a una etapa histórica del fútbol español y de la cadena pública. Un señor.