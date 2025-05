"A la gente no habría que llevarla a la mili, sino a la selva" dicen los de 'Aventura en pelotas'

El canal Max estrena este domingo en abierto a las dos de la tarde las entregas españolas de Aventura en pelotas. Es la primera adaptación con aventureros españoles que se trasladan a las duras condiciones de la selva tropical de Colombia. Son cinco parejas que se enfrentan a 21 días aislados, expuestos a las condiciones de la naturaleza y peligros, sin apenas nada, totalmente desnudos. Para la entrevista con Atenea e Iñaki se efectuó una videollamada. Ella vive en un caserío en la Selva de Irati, en Navarra, y él se encuentra en un apartado pueblo portugués.

–¿Qué hay que tener, o no, para formar parte de Aventura en pelotas?

–Atenea (A): El primer ingrediente es tener un alto índice de locura. Llevo más de doce años siguiendo este formato. Me gustaban los programas de competición y yo me sentía atrapada en mi trabajo, una zapatería. Me llegó el mensaje de que buscaban gente en España para el programa y no me lo podía creer: era mi sueño.

–Iñaki (I): En mi caso la selva me eligió a mí. Vivo en un pueblo pequeño de Portugal y tuve una visión de que iba a ir. Así fue. Pasé los castings y viví la aventura.

–¿Cómo son las pruebas para ser seleccionado?

–(I): Pasas entrevistas, tests psicotécnicos. Y hay que prepararse algo. Yo estuve viendo vídeos de construir casas... Y para una convivencia así hay que tener dotes de diplomacia. No puedes gastar energía en pelearte. Nosotros no nos peleamos, porque puedes esforzarte en tener razón pero es mejor buscar un acuerdo.

–(A): Si nos dejamos llevar por nuestra obcecación estamos anulando la experiencia de vida de otra persona.

–¿Se conocían antes aunque fuera por fotos? ¿Cómo es la primera impresión de encontrarse desnudos y a la intemperie?

–(A): No sabíamos nada el uno del otro. Y en condiciones normales éramos carne de cañón de haber chocado. Yo tengo mucho carácter y podía ser reactiva ante Iñaki. Preferimos seguir un equilibrio, un tira y un afloja. Porque la gente tiende a tener conflictos cuando surge el instinto de supervivencia.

–¿Cómo se imaginaban que podían sobrevivir allí?

–(A): Yo antes de ir a Colombia aprendí a filtrar agua, pero eso en muy engorroso cuando no tienes apenas nada. Fui a la aventura, hice un curso y el resto es creatividad. Yo soy aficionada a la supervivencia. Leí libros sobre supervivencia en la guerra y en la posguerra. Pensé que me iba a encontrar allí un instructor en Iñaki y no fue exactamente así.

–(I): Para sobrevivir hay que tener coco. Capacidad mental. Me fui a recolectar alimentos silvestres, hierbas medicinales, cosas que te van a salvar la vida en caso extremo. Al aire libre más que tener un kit de supervivencia hay que oír el campo, aprovechar las hierbas de nuestros mayores, aprender a pescar y cazar.

–La vida de nuestros mayores era muy dura.

–(A):En el pueblo donde vivo en la Selva de Irati hay 20 habitantes. Aquí no hay Glovo así que yo también salgo al campo a buscar hierbas, frutos, setas.

–(I): En Portugal tengo un huerto porque este país fue talado para hacer barcos. Aquí hay sobre todo bosques de eucaliptos. Con dos parejas con las que vivo recurrimos a la permacultura: cultivas nuestra comida, criamos nuestros animales y todo lo solucionamos con recursos naturales. Con mi futura familia me gustaría vivir en una granja fuera de la sociedad. Los apagones no nos afectan.

Iñaki, participante de 'Aventura en pelotas'

–Si mañana saliéramos a vivir de lo que nos da el campo ¿qué podríamos recolectar?

–(A):Todo depende de la temporada. En primavera suelo recoger cardillo, diente de león, colleja, cola de caballo, tienen un alto valor nutricional. Yo no como espinacas sino que recojo ortigas: no son malas hierbas, son incomprendidas, y filtran el alimento.

–(I): Las plantas son el idioma del suelo, la naturaleza emplea un idioma sutil. No la tenemos presente en las ciudades, no sentimos la hierba ni los árboles, estamos preocupados en hacer dinero. Las plantas que puedes encontrar tratan las enfermedades de tu zona y eso nuestros mayores lo conseguían con horas de contemplación. La estacionalidad la hemos perdido y estamos tan desconectados que con cualquier cosa nos estalla la cabeza.

–Pasó con el apagón del lunes.

–(I): Se nos va la luz y nos volvemos locos. Somos una piña dependiente del sistema. Las plantas se recolectan gratis y puedes solucionar muchas enfermedades. Habría que llevar a la gente no a la mili, sino a la selva.

–(A): Yo ahora soy más libre y más salvaje. Me desenvuelvo bien, no me siento vulnerable. En Aventura en pelotas sacas tus instintos. Yo quería ir: te conviertes más fuerte al ser más vulnerable. Te liberas de cobardías. Al mostrarnos desnudos esquivas lo de cumplir estándares para atender a los demás.

–¿Yqué es lo más difícil cuando se está desnudo en una selva?

–(I):Las plantas cortadoras. Llevábamos diez minutos y estábamos masacrados. En la selva hay avispones que salen del suelo. Ysi pisas hormigas bala, te dan un bocao y estás fuera del programa.

–(A): Anochece a las cinco de la tarde y no amanece hasta doce horas después. En total oscuridad. Por eso recibes con alegría a las luciérnagas, o a la luna llena. Oyes los rugidos, las ramas partiéndose. Los ruidos al cabo de las horas dejan de dar miedo.

–¿No están los depredadores al acecho de dos humanos ‘tiernecitos’?

–(I): La selva te observa, lo conocen todo. Todos los animales te han oído, olido, saben que estás allí y tú no los ves. Si en la selva te muestras calmado, con respeto, poco a poco te va aceptando..

–(A): La selva te rechaza o te acepta y a nosotros nos acogió. Hay que tener mentalidad abierta y finalmente te ayuda. Los primeros días son de euforia, aprendes a sobrevivir, a prepararte para las tormentas. A los doce días empiezas a reflexionar: el peor momento.

–(I):Te pones a pensar en tu familia, crees que la vida ha cambiado mucho fuera y en 21 días no ha pasado nada. Todo sigue igual. Es una batalla interna diaria.

–¿Cómo es el trato con el equipo del programa?

–(A): Están a tu lado pero no los ves. Dejas de verlos. No puedes comunicarte con ellos y no están ahí. Desde el minuto uno estás metida en la aventura.

enea, so