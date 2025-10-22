Gala de los premios Radiolé, estos son los galardonados y participantes

La undécima edición de los Premios Radiolé se celebrará este miércoles en el Cartuja Center de Sevilla, a partir de las 21.00 horas, reconociendo las contribuciones destacadas en la música española de los últimos años.

Presentada por Joaquín Hurtado, subdirector de Radiolé y Cadena Dial, y la artista La Húngara, la gala distinguirá a figuras como José Mercé, Pastora Soler, India Martínez, María Peláe, Los Caños y Chambao, así como a nombres emergentes como Maki y el dúo María Artés y LaChispa. Se otorgan esta noche premios especiales. El de Honor, a María Vidal; y el de Temple y Pureza a Lela Soto Sordera.

La música en directo será un elemento central de la velada con actuaciones de los galardonados y artistas invitados como Antoñito Molina, Los Rebujitos, Alejandro Astola, Laura Gallego, Ismael González y Ginés González.

La gala Radiolé homenajea a trayectorias consolidadas con la proyección de nuevos talentos, en un escenario ampliado respecto a ediciones anteriores para acomodar un evento de mayor envergadura. La producción enfatiza la diversidad del panorama musical español por antonomasia, desde el flamenco hasta el pop y el indie, como señala Hurtado sobre el especial acontecimiento de hoy.

La alfombra roja se iniciará a las 19.30 horas y pasarán quienes actúan, los premiados y amigos como Pastora Soler, India Martínez, María Peláe, José Mercé, Los Caños y Chambao, junto a Falete, Kike & Manu o el actor Alberto López, ademas de otros invitados del ámbito cultural y televisivo.

La gala incorporará un componente solidario mediante la colaboración con la asociación Pulseras Rosas, destinada a visibilizar y apoyar las necesidades de pacientes oncológicos en todas las fases de su tratamiento.