La escalofriante cifra de parejas que han pasado por el casting de ‘La isla de las tentaciones 9’

La isla de las tentaciones 9 ya ha comenzado la cuenta atrás. El reality que pone a prueba la fidelidad de las parejas participantes se ha consolidado como uno de los formatos más vistos de Telecinco, especialmente entre el público joven. Son muchas las parejas que quieren viajar a República Dominicana para vivir la experiencia, pero solo cinco contarán con ese privilegio.

Dado el éxito del formato, el proceso de casting cada vez es más meticuloso y exigente. Dar con los perfiles adecuados no es una tarea sencilla y son muchos los jóvenes que desean formar parte de La isla de las tentaciones, ya que se trata de un espacio que puede cambiar radicalmente la vida de los participantes.

El casting de la novena edición ha sido el primero de la historia del reality que ha permanecido abierto para todo el mundo, sin ningún tipo de límites ni filtros. Todo aquel que quiere poner a prueba su relación y vivir la experiencia ha tenido la opción de presentarse al casting. La apertura del proceso de selección ha dejado una escalofriante cifra. Más de 2.000 parejas, de todos los rincones de la geografía española, han pasado por el casting de La isla de las tentaciones.

El equipo del programa ha llevado a cabo un exhaustivo proceso de selección, quedándose con 300 parejas para la fase final del casting. En la entrevista presencial se tomó la decisión final. En el caso de los solteros y solteras, más de 500 jóvenes han llegado a la entrevista presencial. El resultado del casting podremos verlo próximamente porque Mediaset ya ha anunciado el estreno inminente de la novena edición del reality, que ya calienta motores en Mediaset Infinity con la emisión de programas previos.