El diagnóstico que ha recibido David Calle, de 'Cifras y letras', una incomodidad que le acompañará siempre

El matemático y divulgador David Calle, jurado y asesor de cálculo en el concurso diario Cifras y Letras en La 2 (21.00 entrega de reposición, nuevos concursantes a las 21.30), ha compartido una noticia personal que han comentado sus seguidores.

Calle ha sido diagnosticado con daltonismo, una condición que sospechaba desde hace tiempo porque parecía confundir las tonalidades respecto a lo que le decían en su entorno. En un mensaje lleno de humor y optimismo, Calle desdramatiza lo que le han diagnosticado y aprovecha para visibilizar una afección que, aunque común, sigue siendo poco comprendida.

"Me acaban de comunicar oficialmente que soy daltónico (lo sospechaba)", escribe Calle en X. "No soy especial por eso, afecta al 8% de los hombres. Y hay diferentes grados. En mi caso simplemente es aconsejable vaya acompañado a comprarme unas gafas o una camisa", cuenta con humor. El profesor añade: "Hay diferentes tipos y grados, algunos 'peores' que otros. Y por supuesto, hay cosas peores. Pero ya que estoy, aprovecho, por todos nosotros (con emoji de brindis)", ha expresado el divulgador de cifras del programa de Atomis Media que presenta Aitor Albizua.

El daltonismo, o discromatopsia, es una alteración genética de la visión que impide distinguir ciertos colores, principalmente rojos y verdes. Aunque no es una discapacidad grave en la mayoría de los casos, puede complicar tareas cotidianas como la interpretación de señales. En las playas, por ejemplo, se van instaurando las enseñas con símbolos para que sean reconocidas también por personas daltónicas.

Calle, que ha inspirado a millones de estudiantes con sus explicaciones sobre matemáticas y física, ha revelado su diagnóstico para normalizar la presencia de esta incomodidad. El daltonismo afecta a cerca de 2,5 millones de personas en nuestro país, con una prevalencia mucho mayor en hombres: uno de cada diez varones presenta alguna forma de esta afección que altera la visión en los colores, frente a un porcentaje mínimo en mujeres (alrededor del 0,5%).

Se calcula que en España 1 de cada 12 hombres es daltónico frente a solo 1 de cada 200 mujeres. Estos datos subrayan la importancia de pruebas tempranas, especialmente en entornos educativos y laborales, donde la condición puede pasar desapercibida.

El testimonio de Calle aconseja que hay que acudir al oftalmólogo en cuanto se tienen sospechas de un problema en la visión y que en casos de deficiencias leves, como es su caso, tomarla con humor sin más. Este episodio personal corrobora que la ciencia aplicada de forma correcta a la vida cotidiana nos permite a todos tener un desarrollo vital sin complejos