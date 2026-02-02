A qué destinarían Manu y Rosa el dinero del bote de 'Pasapalabra'

La expectación en torno al concurso Pasapalabra de Antena 3 alcanza su punto culminante este jueves 5 de febrero de 2026, cuando Manu Pascual y Rosa Rodríguez visiten El Hormiguero como invitados de Pablo Motos. Si se sigue la tradición en Antena 3, precederecía a la entrega del bote millonario en horario de nocturno.

El bote va a ronda los 2,7 millones de euros, muy por encima del récord anterior de Rafa Castaño en 2022 con 2.272.000 euros. Uno de los dos concursantes se alzará con él tras completar las 25 definiciones del rosco, en un duelo histórico que ya acumula más de 300 enfrentamientos directos desde octubre de 2024.

Manu Pascual, el madrileño de 29 años licenciado en Psicología y con máster en Terapia Psicoanalítica, ostenta el récord absoluto de permanencia y que alcanzaría los 437 programas acumulando ya más de 267.600 euros en su bote personal por victorias diarias.

Rosa Rodríguez, la coruñesa de 32 años nacida en Quilmes (Argentina) y profesora de inglés y castellano, ha marcado hitos como la primera mujer en superar los 300 programas en este fortmao y llegaría a las 307, con unos 165.000 euros acumulados y una notable mejora en su rendimiento en los últimos meses,. La rivalidad incluye 90 empates en el rosco.

Tanto Manu como Rosa han manifestado en distintas entrevistas que el objetivo de verse con un premio millonario no está en su mente en estos momentos. Durante este año y medio de rivalidad han intentado no obsesionarse con la cifra millonaria y se han enfocado en el día a día, "manteniendo la cabeza fría y las pulsaciones bajas ante la presión", ha comentado.

El de Collado-Villalba comenzó a ver el programa de niño con su abuela y se preparó durante cuatro años y medio como una oposición (estudiando el diccionario, pruebas de internet y analizando los temas de los guionistas). Ha declarado que si ganara un bote cuantioso "no planea derroches" y que, si lo gana "ayudaría a su familia, a su pareja y a gente cercana", mientras dedica tiempo y recursos a seguir formándose en psicología, comprando "tiempo" para sí y los suyos. Unas apreciaciones sobre su "pareja" que no sería Rosa, como se ha especulado.

La gallega Rosa Rodríguez, que vive en nuestro país desde los siete años, disfrutaba del concurso con su madre y hermana. Enfatiza que su principal motivación para participar fue obtener "un colchón económico" ante la inestabilidad laboral de los docentes com ella, que es profesora de español e inglés. Si se llevara el bote de este jueves "priorizaría ayudar a su familia" (especialmente a sus padres, para que no tengan que preocuparse tanto), ganar tranquilidad financiera y continuar con su vocación sin presiones económicas, dedicándose a lo que realmente le gusta sin pensar en el dinero.

El "perdedor" del duelo final no se va de avcío: el que no complete el rosco se llevará su acumulado personal (más de 165.000 euros para Rosa o cerca de 268.000 para Manu), una cantidad muy significativa que ambos valoran como recompensa por la constancia y el esfuerzo de tantos meses.

El último gran ganador fue Óscar Díaz, en septiembre de 2023 y que obtuvo 1.816.000 euros. Manu se instaló en la silla en mayo de 2024, iniciando esta saga épica que comenzó en octubre de ese año cuand se incorporó Rosa.