'El Desafío 6', la relación de concursantes y nuestros favoritos

El jurado, presentador y directores de 'El Desafío' con los ocho participantes de esta sexta edición

El año arranca ya con la programación habitual y en los primeros viernes Antena 3 propone la sexta temporada de El Desafío, formato producido por Siete y Acción (Pablo Motos y Jorge Salvador) y presentada por Roberto Leal.

El programa retoma sus retos más extremos, sus espectáculos y la prueba estrella, la apnea, donde se barrunta un récord histórico.

En El Desafío los concursantes compiten cada semana por ser los mejores en las pruebas rotatorios o los retos especiales y compiten por el premio a la ONG que elijan. El pasado año el ganador (indiscutible) fue Gotzon Mantuliz.

El jurado lo vuelven a fintegrar Pilar Rubio, el premio Planeta Juan del Val y Santiago Segura. Por polémica no va a ser . Estarán acompañados en cada gala por un famoso invitado que también podrá animarse a afrontar algún desafío.

Los ocho concursantes de esta sexta edición son:

-María José Campanario: La odontóloga y esposa del diestro Jesulín de Ubrique debuta en televisión como concursante, demostrando valentía al superar retos físicos pese a que padece fibromialgia.

-Willy Bárcenas: El líder del grupo musical Taburete deja los escenarios musicales para enfrentarse a apuestas personales que muestra otra lado de su personalidad.

-Jessica Goicoechea: La modelo e influencer salta así a la televisión para probarse en pruebas técnicas y artísticas lejos del mundo digital.

-Patricia Conde: La presentadora y actriz, experta en otros talents como MasterChef, regresa a Atresmedia dispuesta salir de su zona de confort. En el jurado tiene a una buena amiga y ex compañera en Sé lo que hicisteis, Pilar Rubio.

-José Yélamo: El periodista gaditano, conductor de La Sexta Xplica, mostrará aquí un perfil inédito, dispuesto a mostrar también su resistencia física y sus dotes deportistas y artísticas. Es uno de los favoritos.

-Eva Soriano: Otra experta en estos formatos. La humorista y animadora matinal en la radio, en Europa FM, aporta energía extra y dosis de ironía y piques de rivalidad. Puede dar la campanada por su esfuerzo.

-Daniel Illescas: El influencer, acostumbrado a experiencias extremas, demostrará toda su versatilidad. Está entre los favoritos para ganar la edición.

-Eduardo Navarrete: Es también de los que ha pasado por casi todo tipo de espacios como invitado. El diseñador pasa de colaborador a protagonista en cualquier momento, manteniendo su humor y personalidad.