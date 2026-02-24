Dani García zanja en el País Vasco cómo debe ser la tortilla de patatas, "se adultera"

El chef marbellí Dani García lo tiene bien claro en la tortilla de patatas, debate nacional, y aclara que el plato español por excelencia debe atender a sus tres magníficos ingredientes: patatas, huevos y aceite de oliva. Nada más y nada menos: la base es la que debe estar correctamente realizada, una masa donde los ingredientes deben estar conjugados, con una textura cremosa y sin que el huevo quede tostado en la sartén sino que forme una película integrada en el interior untuoso.

El reconocido cocinero y empresario malagueño ha expuesto su tesis en el País Vasco, en la cadena pública Radio Euskadi, en el programa de los fines de semana Más que palabras, donde acudía para presentar su nuevo libro de recetas, Cocina en casa como Dani. "Tienes que ser capaz de hacer eso, la base", sin añadir nada más. Sobre el debate de la cebolla, a él le gusta, pero ya no puede decirse que es la tortilla de patatas, como si se le agrega cualquier otro ingrediente más. ""Sabe rica, pero está dulce", recalca Dani sobre la tortilla con cebolla.

Una tortilla "regulera", como ha descrito, se puede salvar con cebolla y otros ingredientes, pero se debe reclamar la tortilla en sí. "A partir de ahí se adultera", aprecia. Es decir, ya no es la tortilla en su esencia, que debe ser tratada con cuidado y técnica, conseguir el punto ideal.

También ha aludido en la pregunta sobre cuajarla en mantequilla, que la deja con un color mucho más claro al aceite. Y no, no es el sabor y textura perfectos que ha de preciarse un cocinero ante una buena tortilla.