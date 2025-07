Cristina Lasvignes, así es el nuevo rostro de las tardes de Telecinco

La periodista Cristina Lasvignes regresa a la televisión para incorporarse a las tardes de Telecinco como presentadora de El diario de verano. Durante los meses de verano, será ella quien releve a Jorge Javier Vázquez en uno de los formatos que mejor le ha funcionado a Mediaset en la presente temporada. El diario de Jorge ha sabido conectar con la audiencia gracias a testimonios reales, historias divertidas, reencuentros emocionantes y grandes dosis de entretenimiento.

Lasvignes ha concedido una entrevista en exclusiva a la web de Telecinco para mostrar sus impresiones ante su vuelta a la televisión. “Si te digo la verdad, no me lo esperaba en absoluto. No por ello no me hizo una ilusión enorme. Pero tengo que reconocer que fue una sorpresa”, ha recordado sobre la llamada que le cambió sus vacaciones.

Cuando le trasladaron la propuesta, ella se encontraba en un destino vacacional muy lejano. “Dios mío, estoy en Bali, son las 22:00 horas de la noche y no se lo he dicho a absolutamente nadie, que había participado en unos castings para este programa. Lo primero que pensé fue: ‘Tengo que llamar a mis padres’”, ha reconocido.

La periodista encara este nuevo reto con los nervios propios del debut. “Estoy deseando que pase el primer día porque es el día del estreno. Cuando la gente me dice empiezas el 21, hay algunos a los que ya les voy diciendo que no, que al final lo retrasaron a agosto para que no me vean la primera semana. La gente conocida te da más presión que la gente anónima”, ha explicado.

Lasvignes cuenta con una sólida trayectoria en la televisión y la radio. Ha sido la voz del mítico Hablar por hablar en la Cadena SER y de Las mañanas Kiss en Kiss FM. En la televisión ha presentado formatos como Tal cual lo contamos en Antena 3 y Esto es vida de TVE. Tras una etapa alejada de los focos, Cristina se ha centrado en su faceta empresarial y en la colaboración con la Fundación CRIS Contra el Cáncer, apoyando iniciativas de investigación y dirigiendo espacios documentales.