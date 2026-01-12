El comunicado de Samantha Vallejo-Nágera ante su despido de 'MasterChef', la reacción sobre su fin de etapa

La empresaria de catering Samantha Vallejo-Nágera se ha visto obligada a decir adiós au su etapa como jurado de MasterChef, el talent culinario más longevo en España y que es un filón de audiencia para TVE aunque comenzaba a declinar en las últimas ediciones. Tras 13 años y 38 ediciones del programa entre anónimos, Celebrity, Junior, Navidad y Abuelos, la productora Shine y la cadena pública ha analizado cómo atraer a nuevos espectadores y la decisión ha sido prescindir de Vallejo-Nágera y contar con la influencer Delicious Martha coo sustituta. Samantha concursará en un formato de la casa similar, Decomasters, junto a su hermano Colate.

En el comunicado personal, la empresaria madrileña ha agradecido la experiencia de todos estos años.

"Después de 13 años como jurado de MasterChef, solo tengo buenas palabras para el programa. Tanto de agradecimiento, como de cariño por cada una de las personas que han pasado durante tantos años por él. He aprendido, disfrutado y, sobre todo, me he reído muchísimo. Ha sido toda una experiencia que me llevo conmigo para siempre de la que solo guardo grandes recuerdos. Pero ha llegado el momento de poner fin a esta etapa y emprender nuevos retos", reconoce la jurado junto a Jordi Cruz y Pepe Rodríguez, chefs que prosiguen en el espacio de TVE.

El nuevo jurado de 'MasterChef 2026' con su incorporación femenina / RTVE

"Comienzo el año con nuevas iniciativas tanto en televisión, como en proyectos relacionados con gastronomía y lifestyle. Sigo, como no podía ser de otra forma, con mis negocios: Samantha Catering y Casa Taberna, de los que vienen muchas novedades. Nos volvemos a ver muy pronto, ¡estad atentos!" ha emplazado la empresario vinculada a la localidad segoviana de Pedraza.

Marta Sanahuja, Delicious Martha, ha posado con sus nuevos compañeros y en este lunes ha iniciado las grabaciones de la temporada 14 del programa con desconocidos.

Vallejo-Nágera condujo en las pasadas fechas un especial Navidades con Samantha en las mañanas de los fines de semana en La 1 que no tuvo precisamente fortuna en sus registros de audiencia. En recientes ediciones de MasterChef recibió críticas públicas por su actitud. Su relevo estaba entre las posibilidades, como así ha sido.