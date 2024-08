Carlos Montero: "Respira nace de mi necesidad de aportar mi granito de arena al debate de la sanidad"

Tras el éxito cosechado con Élite, cuya última temporada se publicó el 26 de julio, Carlos Montero vuelve con su última apuesta, Respira un drama hospitalario al más puro estilo de Anatomía de Grey que mezcla las operaciones y las relaciones entre adjuntos y residentes con el candente debate de la sanidad pública en España. Protagonizada por Nawja Nimri, Borja Luna, Blanca Suárez, Manu Ríos, Aitana Sánchez-Gijón y Alfonso Bassave, promete convertirse en la nueva producción de éxito de Montero.

–Un tema que no se tocaba desde ‘Hospital Central’, ¿cómo surge la idea de volver a los dramas médicos? –Siempre me han gustado, veía un hueco, hacía mucho que no se hacían. Existe una tendencia de volver a series más clásicas, yo no creo que la mía lo sea, pero si tenía de referencia esos grandes dramas como Anatomía de Grey u Hospital Central. Nace también de mi necesidad de aportar un granito de arena al debate sobre la sanidad pública,algo que está ahí candente y que me apetecía explorar. –¿Cómo ha conseguido realizar la conjunción entre el drama médico y la cuestión política? –Estaba claro desde el origen, desde que descubrí o decidí que la política de derechas tenía que estar enferma y tratarse en un hospital público me di cuenta de que tenía la serie. Eso era muy importante, me parecía una forma muy humana y emocional de tratar un tema político que quedaría muy bien dentro de una serie de hospital y hacerlo algo social y político.

Una de las escenas de 'Respira' / netflix

–¿Cree que el público va a acoger ‘Respira’ tal y como lo hizo con ‘Élite’? –No tengo ni idea, ojalá. Uno aspira a llegar al mayor número de público, estoy percibiendo que está gustando mucho, lo que me da esperanzas para que triunfe. –¿Cuál fue su sensación después de ver ‘Respira’ por primera vez? –Sentí mucho orgullo. No siempre pasa que la serie es mejor que el guión, algo que sucede en esta. El talento de David Pinillos y Marta Font dirigiendo, tener a Óscar Durán y a Raquel Fernández en la fotografía, a Carlos Codelón en el arte, a la gente de dirección y de producción y todo sumado al casting, ya que muy pocas veces se puede acceder al soñado. Es la primera vez que llamo a los actores que quiero y todos me dicen que sí. –¿Cómo fue el proceso de selección de los actores? –Tenía claro el personaje de la política, quería que fuera Nawja. Cuando estaba escribiendo soñaba con ella. Con los demás no sucedió, ya que intento no soñar con actores porque después me frustro. Una vez escrita y con el visto bueno de Netflix, vamos a los mejores y con los que quería trabajar y damos con la sorpresa de que todos dicen sí. Entonces dices “espérate, les gusta, de aquí va a salir algo muy chulo”. –En el elenco recuperas a Manu Ríos o Blanca Fernández, ¿cómo ha sido volver a trabajar con ellos? –Ha sido genial, me encanta que Manu salga del estereotipo de Élite, del chico sexy que se desnudaba cada dos por tres, le debía un papel así. Me llevé muy bien con él y valoré muchísimo lo que hizo en Élite, más o menos su primer papel. Este personaje me ha encantado, pienso que lo defiende de maravilla y que está estupendo. Era un niño cuando lo cogimos, tenía 19 años, ahora tiene 25 años, y se nota. Blanca fue mi descubrimiento en Todas las veces en las que nos enamoramos y tenerla aquí, aunque sea con un papel pequeño es estupendo, a ella también la tenía en la cabeza mientras escribía el guión.

Una escena de 'Respira' / netflix

–Para producir esta serie han contado con la ayuda de un equipo médico ¿Cómo ha sido el proceso de preparación de ‘Respira’?–Tuvimos la suerte de contar con tres médicos en activo, que entendieron la dinámica de trabajo. Estuvimos estudiando mientras escribíamos el guión. –¿Cómo cree que le va a sentar esta producción al colectivo médico? –Ojalá que bien, pero entiendo que va a haber críticas. Cuando se hace una serie así, los profesionales se van a sentir molestos, porque estás exagerando y cambiando cosas. Es ficción, no estás siendo fiel ni a la realidad ni a los tiempos. Por ejemplo, nosotros siempre tenemos operaciones trepidantes y en la vida real no siempre lo son. A los médicos que entiendan el código de la ficción les va a sentar bien, el retrato que hacemos de ellos es de personas imperfectas, pero no dejan de ser héroes a los que admiro y honro.–¿Por qué Valencia? Por descentralizar, porque no todas las series sean en Madrid y por una cuestión estética.–¿Para cuando se espera la segunda temporada? –Eso es algo que tendrá que decidir el público.