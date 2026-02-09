La candidata de Chipre a Eurovisión invoca a la Esperanza de Triana

España no estará presente en Eurovisión 2026 debido a la presencia de Israel en un festival que ha dejado de reflejar la convivencia y el canto a la paz desde que el televoto se fragua en los distintos países en favor de la delegación de Israel. Mientras no se respeten los derechos humanos en Gaza TVE junto a las cadenas públicas de otros cuatro países (Irlanda, Islandia, Países Bajos y Eslovenia) no acudirán a la cita de la UER que cerró filas en torno a Israel y el patrocinador israeli del evento.

Chipre es uno de los paíse que más respalda la presencia israelí en Eurovisión y suele ser de los países más tempraneros en poner en marcha su candidatura. Su representante, Antigoni Buxton, fue elegadia en noviembre y el pasado 8 de febrero se ha publicado el videoclip de su cacnión, Jalla, (Más) un canto a las raíces de la isla mediterránea a través del pop dance, mezclando innovación y tradición en sus imágenes. Buxton, de raíces chipriotas aunque su carrera se ha desarollado en Londres, presenta una candidatura bailable y rítimica, en línea con otras memorables participantes de este país como Elena Foureira.

Jalla busca rescatar la tradición más profunda de Chipre para colisionar ante sonidos actuales y el estilo de vida hoy según el videoclip. Claydee Lupa, productor greco-albanés, es el responsable de esta canción cuyo videoclip ha sido producido por Bodega Visuals.

En ese homenaje a las raíces de la cantante Antigoni incluye a sus abuelos, Georgis y Antigoni, para que aparezcan con ella en el vídeo promocional. Entre las imágenes rurales del interior de Chipre, un azulejo de la Virgen de la Esperanza de Triana que se encuentra en una fachada de una casa rústica. Un detalla de la veneración cristiana de la isla, de creencias ortodoxas y que admite en su iconografía a una devoción como la Virgen trianera.

El azulejo de la Esperanza de Triana en el videoclip de Chipre para Eurovisión 2026

Antigoni ha confiado en Natalia Michael para la coreografía, apoyada por los bailarines de la prestigiosa Elena Clark School, la escuela de baile más conocida de Chipre, y que formarán parte de su equipoo de la actuación que lleve a Viena. A los eurofans españoles, que en esta edición están apartados de todo lo que sea el festival 2026 por el boicot de TVE, les ha llamado la atención esa presencia cofrade en el videoclip chipriota.