Canal Sur deja de emitir por la huelga general en esta mañana

Canal Sur es por ahora la única cadena que ha paralizado por completo su emisión en la huelga general de este 15 de octubre. En esta jornada se protesta por la guerra de Gaza y las matanzas contra el pueblo palestino, convocada por distintos sindicatos y con CCOO y UGT, corporaciones mayoritarios, decantándose por paros parciales en todos los sectores.

Entre las cadenas públicas de televisión en TVE se ha desarrollado la programación con normalidad aunque se informa en banners que la parrilla podría verse alterada en este 15 de octubre. Silvia Intxaurrondo con La hora de La 1 ha dado paso a Mañaneros, con Javier Ruiz y Adela González, en un excelente momento de audiencia para ambos formatos.

Entre las autonómicas la única que ha interrumpido su programación habitual ha sido Canal Sur. Desde las diez menos cinco, hora en que debía comenzar el magacín de Toñi Moreno producido por ADM, Hoy en día, la pantalla está ocupada por la carta de ajuste del centro territorial de Málaga. Desde dichas instalaciones se produce en directo el espacio de las mañanas de la cadena andaluza que conduce la sanluqueña Toñi Moreno. En Canal Sur 2, donde se encuentran los intérpretes de signos, la señal está ocupada por uno de estos profesionales a la espera de que se reanunden las emisiones, de cara al público y con la 'manta' de la carta de ajuste detrás.

A la una de la tarde prosigue la parrilla con el programa Mesa de Actualidad con Teodoro León Gross.

En el caso del informativo matinal, Despierta Andalucía, la emisión se ha desarrollado con normalidad, como prosigue a esta hora en el resto de cadenas autonómicas, tanto las que son de comunidades de gobierno socialista, como Cataluña, con TV3 y el resto de canales de este ente; como las comunidades con gobierno popular, emitiendo la parrilla prevista en Galicia (TVG) o Madrid (Telemadrid).