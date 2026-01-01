"Se ha caído del tendedero", los memes del vestido 'remendado' de Cristina Pedroche

El vestido para entrar en 2026 de Cristina Pedroche ha sido una recopilación de los modelos de las once nocheviejas anteriores. Un reciclaje con estilo a cargo de Josie como símbolo de autohomenaje y regeneración. El modelo más esperado las campanadas televisivas era una reinvención con fragmentos de los anteriores vestidos elegidos por Pedroche y Josie. Tanto en la capa con que se cubría como el vestido en sí.

La capa hecha de retazos, por momentos como de 'remiendos', ha sido tema central en la cuenta atrás al nuevo año en las redes. Las comparaciones con humor en los memes, como si la presentadora se hubiera disfrazado de silla donde se amontona la ropa al llegar a casa. O que estaba disfrazada como si se hubiera "llevado por delante todos los tendederos".

Otros comentarios, recordaban a ET recopilando telas en el desván de la casa donde se refugiaba.

O Joey en su famosa escena en 'Friends' cuando se pone toda la ropa de Chandler.

Otra buena comparación: cuando te colocas toda la ropa encima para no llevar maleta de cabina con Ryanair.

Sencillamente, es como ese personaje que aparenta no llamar la atención pero centra las miradas de todos.