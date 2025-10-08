Boda en plena gala de 'Supervivientes All Stars' ¿Es válido el enlace de Marta Peñate y Tony Spina?

En la gala de Supervivientes All Stars emitida este martes en Telecinco, con Jorge Javier Vázquez de gala nupcial, el foco se centró en la boda de Marta Peñate y Tony Spina, celebrada en la playa de Honduras con todos los honores de una ceremonia oficial oficiada por el alcalde de La Aceiba, la localidad donde se desarrolla el programa, lo que garantiza su validez en España.

La pareja, que lleva cuatro años planeando este paso, compartió votos espontáneos cargados de emoción: Tony la describió como su compañera esencial en la vida, mientras Marta confesó que él le enseñó el verdadero significado del amor duradero, priorizando su unión por encima de todo. Acompañados de un selecto grupo de invitados supervivientes, Adara Molinero, Gloria Camila, Iván, Torres y Jessica Bueno, los novios disfrutaron de un cóctel de frutas, pastel y un kit de calorías, mientras el resto de concursantes seguía la transmisión con palomitas.

La boda celebrada en 'Supervivientes All Stars' / Mediaset

Marta, visiblemente emocionada al lucir un vestido blanco de media pierna con capa, explicó que el retraso se debía a su proceso de fertilidad, un aspecto que ambos han colocado por delante de la boda para evitar estrés innecesario. Las tensiones en la playa, exacerbadas por el hambre tras la unificación de grupos, dominaron el inicio de la gala, con un dilema propuesto por Poseidón a las más nominadas: Jessica Bueno, Gloria Camila y Adara Molinero. Optaron por una lasaña en lugar de un juego por recompensas colectivas, una elección que generó roces inmediatos. Miri Pérez-Cabrero criticó la actitud de sus compañeras, acusándolas de egoísmo y falta de consideración al disfrutar del plato sin compartir, mientras Gloria defendió que era una respuesta a semanas de malestar acumulado.

Jessica, por su parte, asumió su "mala acción" sin remordimientos, argumentando que merecía las consecuencias por priorizarse una vez. Este episodio subrayó las fracturas del grupo, donde la escasez de recursos ha erosionado la convivencia diaria. Otro conflicto surgió esa misma noche por el espacio para dormir, cuando Adara estalló en reproches contra sus compañeros, a quienes tildó de "despreciativos" por negarle su sitio habitual y obligarla a una esterilla junto a Miri, en lugar de al lado de Carlos.

Adara relató sentirse humillada por las risas y el rechazo, aunque Noel, Carlos y Alejandro lo desmintieron, aclarando que se trató de una rotación justa de turnos. Miri calificó la reacción de Adara como exagerada, defendiendo que solo se ajustó a las normas del campamento. Este altercado, que escaló a gritos y silencios tensos, evidenció cómo el agotamiento físico amplifica las disputas menores en un entorno tan exigente.

La gala también vio la cuarta expulsión con la salida de Sonia Monroy, quien regresó al plató tras 14 años para un reencuentro emotivo con Jorge Javier Vázquez, reivindicando su energía intacta pese al cansancio y su expulsión del pasado jueves.

En paralelo, Marta ajustó la lista de invitados al desinvitar a Noel Bayarri por respeto a Tony, reemplazándolo por Gloria Camila, una decisión que subrayó su compromiso. Mensajes desde el plató añadieron calidez y controversia: Makoke aconsejó a Marta disfrutar cada instante, mientras Oriana, ex de Tony, la acusó de superficialidad en un tono hiriente que dolió a la novia. La emisión cerró con la llegada de una tarta de chocolate para los no invitados, un gesto que Albalá y Miri recibieron con ironía, lamentando las oportunidades perdidas de comida compartida en una edición marcada por la supervivencia literal y emocional.