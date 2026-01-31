Antena 3 es la cadena más vista de enero sin hacer locuras presupuestarias

Alcanzar la cima no es que sea tarea fácil, pero suele ser más complejo aún permanecer en ella tanto tiempo. Ahí no se trata de casualidades, sino de estrategia y planificación. Antena 3 en este mes de enero arranca 2026 igual que los cuatro años anteriores, como la cadena más vista de España.

Antena 3 suma ya cuatro años en el lugar favorito del mnando de los hogares, venciendo en los últimos 18 meses de forma consecutiva. Su dominio es aplastante y como viene siendo habitual, se alza con los informativos (con casi una cuarta parte de los espectadores), las series y programas más vistos de la televisión en España.

Pero nada es casual, y se ha apreciado a la perfección en este mes. Los mandamases de Atresmedia demuestran mesura en la gestión que es ejemplar en el sector. Porque cuando parecía que TVE podría aprovechar un mes con tan buena incercia navideña para asaltar el liderato a cualquier precio, en Atresmedia no han recogido el guante del dispendio y la reacción de talonario. Han creído en su modelo, han apostado por la rentabilidad (como cualquier empresa privada que quiera ser sostenible) y, aun así, han logrado acabar el mes como la cadena más vista con casi un punto de ventaja. Un 12,8% de cuota mensual, con 12,2% para La 1 y, ya lejos, 8,6% para Telecinco.

En TVE habían puesto sus miras en diciembre y enero para arrebatar el liderazgo a Atresmedia. Dos meses cargados de festividades y en los que la cadena pública ha estado estrenando sin parar nuevos formatos y haciendo gala de un prespuesto que ninguna cadena privada se puede permitir. DecoMasters, Hasta el fin del mundo, Ena, Doctora Fabiola Jones, Aria, The Floor, Crossobar, fútbol en directo, dos series diarias por la tarde, los innumerables magacines con actualidad política, más La Revuelta, Late Xou… La parrilla de La 1 está, sin duda, fuera del alcance del gasto que una cadena privada se puede permitir. Y con todo a por el liderato, cueste lo que cueste, que parece ser el lema en Prado del Rey.

Sin embargo, no les ha sido suficiente. La mejor y más cara versión de TVE no ha podido tampoco en enero con Antena 3. En Atresmedia asumiendo la necesidad de control en el gasto en estas circunstancias de tanta diversificación en los medios, han gestionado el primer mes del año con tranquilidad y el saber hacer que otorga la experiencia del líder. Como el piloto que cuida las ruedas a sabiendas de que no tiene que forzar para llegar a meta.

De esta forma, Antena 3 se ha llevado el gato al agua en enero, siendo líder de audiencia e incluso mejorando su resultado con respecto a enero de 2025. Es 12,8% es medio punto largo sobre La 1, que va mejorando sus audiencias a golpe de talonario.

Antena 3 ha manejado los tempos de enero confiando en el núcleo duro de su parrilla, sacando músculo informativo en un mes especialmente marcado por la actualidad -en el que Sandra Golpe anota su mejor dato en casi 20 años- y colocando estratégicamente sus estrenos para cuidar la rentabilidad.

La rivalidad de RTVE con las principales privadas es más salseo mediático que otra cosa. Es algo que pone pimienta a los titulares y en las redes, pero la realidad va por otro lado. La cadena pública no se tiene que examinar con inversores ni accionistas, no tiene que presentar resultados a anunciantes. Eso es cosa de las privadas, las que se juegan el tipo con cada decisión porque no pueden recurrir a un rescate de la SEPI como asume el presidente de RTVE, José Pablo López.

Telecinco, un 8,6% de cuota en enero

Ahí Atresmedia puede estar muy tranquila. Su auténtico competidor, Mediaset, continúa sin salir del túnel. Telecinco marca el peor enero de su historia, empeorando el dato del que ya lo fue, el del año pasado (8,6%). Y eso pese a contar con bazas como La isla de las tentaciones o Casados a primera vista, dos productos que sí están funcionando en el arranque del nuevo año.

El problema de Telecinco es todo lo demás… y parece que no tiene fácil solución dado que la crisis ya dura varios años. Menos mal, que Cuatro le da un respiro a los de Fuencarral. Su segundo canal crece este mes y se sitúa en un 6,1%. Algo es algo. La Sexta se instala en un 6% y La 2, impulsada por Malas lenguas, que comparte con La 1, y Cifras y Letras, remonta a un 3,3% valioso para esta cadena donde también el presupuesto se ha elevado.

Y así, como terminó 2025 arranca 2026 en la TDT. Si TVE continúa con este nivel de inversión, a galope sobre los presupuestos, será complicado que no termine alcanzado su preciado liderazgo en audiencias de cara sobre todo al Mundial de fútbol, que es otro gesto de talonario que se han podido permitir en RTVE (y se lo permiten en el plano político).

El mensaje desde Atresmedia sobre sus gastos también es claro: no se van a volver locos. No necesitan endeudarse por ganar dos décimas más a final de mes y llevarse un titular bonito. El auténtico titular en las privadas está en una gestión eficiente.