Anita, la novia de Montoya, destrozada con el rímel waterproof, tras saber que él la ha traicionado

Mientras las imágenes de José Carlos Montoya dando alaridos por la playa dominicana están dando la vuelta al mundo, a continuación llegan los momentos en que su novia, Anita, conoce que él a su vez le ha puesto los cuernos en La isla de la tentaciones. En la entrega de este lunes se han cambiado las tornas y la catalana ahora sufre la traición del utrerano, que en la villa de los chicos se ha animado a palpar la anatomía de Gabriela.

Por tanto, en este cruces de cornamentas, el formato de Mediaset sube la apuesta y el programa de Whoopi Goldberg, que ha puesto el foco en el programa de Telecinco va a tener material de sobra en próximos días. La tertulia de The View está enganchada a las reacciones de Montoya y otros espacios en decenas de países ya tienen leña para sus hogueras.

Las tornas se cambiaban el lunes. Ahora es Anita Williams ha sabido lo que es la traición. Aunque no ha podido ver las imágenes, sino que sus compañeras han seguido el vídeo en el que Montoya se desquita. Ella no pudo visionar el monitor porque está amonestada, como recordó Sandra Barneda, por encontrarse con su pareja cuando él, todo iracundo, llegó a la piscina de la villa de las chicas. Al saltarse las normas tiene que aguantar el castigo de saber de las vivencias de su amado a través de lo que le cuentan los demás. Todo lágrimas, Anita se ha lamentado del comportamiento del utrerano por hacer por despecho, no porque realmente esté entregado a la aventura.

El rímel waterproof que llevaba de maquillaje Anita no ha hecho honor a

su nombre y se le ha quedado la cara hecha un cuadro, con lágrimas negras a borbotones, que convertían en más patético su aspecto en pleno lamento por Montoya. El rímel se ha corrido, con perdón, que daba gusto, por las mejillas de la participante, desconsolada en el nuevo capítulo de La isla de las tentaciones. Ahora las espadas de la venganza mutua están en todo lo alto.

El formato, por cierto, fue lo más visto del prime time de este lunes, por encima de los 1,6 millones de espectadores, 21,4% de cuota.