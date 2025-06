Ana Belén y su matrimonio con Víctor Manuel que no está validado

La cantante y actriz Ana Belén luce maravillosa y vital a sus 74 años. Presenta nuevo disco tras siete años alejada de la música, Vengo con los ojos nuevos. Su voz es una de las más personales y elegantes del panorama español durante varias generaciones y este lunes estuvo en El Hormiguero para presentar esas nuevas canciones, en un álbum que no está producido por una discográfica sino por ella misma.

Ana Belén, María del Pilar Cuesta como reza en su DNI, lleva 53 años casada con un popular cantautor como Víctor Manuel. Una longeva relación que como en el caso de Raphael y Natalia Figueroa despierta el respeto y admiración general aunque en su momento muchos no hubieran apostado porque alcanzaran las bodas de oro.

En el caso de Víctor y Ana, pareja también artística en los escenarios en los años 80 y 90 (con aquella canción del verano que fue La puerta de Alcalá) su matrimonio fue solo civil en Gibraltar, en 1972, y nunca ha sido validado en nuestro país. Ellos nunca se ha preocupado por ese requisito y tras 53 años como pareja es ya lo último que les puede importar.

La cantante lo recordaba este lunes en El Hormiguero. Ambos, que se habían conocido al coindicir en distintos proyectos, y unidos por su vinculación al Partido Comunista en la clandestinidad, quisieron formalizar su relación porque así lo pedían sus respectivos padres. Como no querían pasar por el altar, como era obligado por ley en España durante todo el franquismo, optaron por sellar su compromiso por lo civil en Gibraltar. Acompañados de sus padres y hermanos (los hemanos de Ana fueron los testigos) se casaron en el juzgado gibraltareño, siguiendo el ejemplo de John Lennon y Yoko Ono. Para llegar al Peñón la familia tuvo que tomar un avión hasta Tánger y de ahí a la colonia británica que por entonces estaba aislada respecto a España por la Verja, cerrada en 1966. Tras una sencilla ceremonia todos volvieron a España haciendo el regreso por Tánger.

Ana Belén volvía a recordar este lunes que se casaron con ropa informal ("nos casamos con lo puesto", recordaba ayer) y que se les olvidó llevar los anillos. Víctor Manuel conservaba en su cazadora los anillos que sí llevaban en la película que rodaron juntos meses antes, Morbo. Con aquellas alianzas de figuración terminaron casándose en una ceremonia alejada por completo de los cánones que imperaban en la sociedad española de entonces. Aquella ceremonia de la mediática pareja rompía reglas y era un gesto de rebeldía ante el agonizante régimen, mientras las familias estaban felices con al menos contar con un papel de casados que a ojos de la legislación española no ha sido nunca ratificado.

Una revista, de la que se rescataba la portada, la desaparecida Ondas, llevaba a la pareja con ropas nupciales pero no fueron ni por asomo de aquella ceremonia gibraltareña. Eran como aparecían en la boda de la película Morbo. No era la imagen real, pero a los lectores de entonces les hizo imaginar como había sido aquella boda en Gibraltar. Aunque no fue así para nada. Y 53 años después siguen siendo una pareja feliz, con hijos, nietos y “No necesitamos un papel para saber lo que somos el uno para el otro”, subraya Ana sobre Victor, su pareja para toda la vida.