El amor en tiempos de la cólera en Irlanda, 'Días de cenizas'
Movistar Plus + estrena esta serie británica producida por mujeres sobre el conflicto entre católicos y protestantes
Días de ceniza (Trespasses, su nombre original) transporta al espectador al turbulento Belfast de 1975, en el corazón de llamado “The Troubles”, donde el conflicto religioso entre católicos y protestantes convertía cada roce en un motivo de violencia e intolerancia.
Esta miniserie de cuatro episodios acaba de incorporarse a Movistar Plus + y es la adaptación de la novelade la escritora norirlandesa Louise Kennedy, que explora un amor prohibido que desafía las barreras religiosas y la atmósfera de paranoia en los entornos de cada comunidad. Bares bajo vigilancia militar, silencios tensos y comunidades divididas por el miedo y rencor.
En el centro de la trama se encuentran Cushla Lavery (a cargo de la actriz Lola Petticrew), joven maestra católica idealista y valiente, y Michael Agnew (Tom Cullen), abogado protestante, casado y habituado a defender a sospechosos del IRA. Su relación apasionada surge como un acto de rebeldía en un entorno donde la atracción cruza líneas peligrosas y se transforma en gesto político.
Completa el reparto principal Gillian Anderson (ya siempre unida a la Thatcher de The Crown más que a Expediente X) en el rol de Gina, la madre alcohólica y desequilibrada de Cushla, aportando profundidad emocional y matices intensos a este Romeo y Julieta en Belfast, salvando las distancias.
Martin McCann es el hermano de Cushla. La producción, a cargo de Wildgaze Films, cuenta con dirección de Dawn Shadforth y con Amanda Posey, Finola Dwyer, la propia Louise Kennedy y Anderson como productoras ejeuctivas de esta miniserie del Channel 4 británico
