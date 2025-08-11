Trump pone límites al acuerdo con Nvidia para que venda chips a China: no incluirá el más avanzado, el Blackwell

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que por el momento Nvidia no podrá vender a China su chip para inteligencia artificial (IA) más avanzado, el Blackwell, después de confirmar que ha obtenido licencia para exportar el H20 a cambio de un porcentaje del 15% de las ventas para el gobierno federal.

"A lo mejor tendremos que tener otra reunión (con el consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang) sobre el Blackwell", indicó Trump, quien introdujo la posibilidad de que el Gobierno estadounidense se quede con entre el 30 y el 50% de los ingresos por ventas de ese chip, más avanzado que el H20 que ahora la multinacional podrá vender en China.

Trump rebajó la importancia de que Nvidia haya obtenido de nuevo una licencia para vender en China los chips de IA, sujetos a controles por motivos de seguridad nacional, asegurando que esos procesadores están "obsoletos, aunque todavía tienen un mercado".

Un "chip viejo", según Trump

"China ya los tiene en otra forma, con otro nombre, o tienen una combinación de dos", aseguró Trump en una rueda de prensa en la Casa Blanca.

"Les está vendiendo básicamente un chip viejo, del que Huawei ya tiene una versión similar, que hace lo mismo", detalló el mandatario.

En este sentido, dijo que "no hice un acuerdo" para la venta a China del chip más avanzado de Nvidia para el desarrollo de IA, el Blackwell, "aunque es posible". Un chip "que nadie tiene en el mundo. Que no podrán imitar en cinco años", dijo.

Un acuerdo sin precedentes

El miércoles el consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang, acordó con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca dar al gobierno federal el 15% de las ventas en China del chip H20, un acuerdo sin precedentes al que también se sumó AMD y que convierte en la práctica al Gobierno estadounidense en socio de estas dos empresas tecnológicas en sus operaciones en el gigante asiático.

Dos días después del acuerdo sellado en la Casa Blanca, el Departamento de Comercio comenzó a emitir licencias de ventas para los chips de IA de Nvidia, los famosos H20.

En el caso de AMD, afectaría principalmente a las ventas de su chip MI308, que no puede vender a China desde abril y que como los de Nvidia son vitales para los centros de datos que permiten entrenar modelos de IA a gran escala.

La semana pasada, Trump dijo que el sector de semiconductores iba a pagar un 100% de aranceles si las empresas que los producen no invierten en Estados Unidos, algo que han hecho gigantes como la taiwanesa TSMC.

El acuerdo para reanudar las exportaciones de chips avanzados a China podría aportar más de 2.000 millones de dólares a Estados Unidos, ya que antes de las limitaciones a la exportación Nvidia vendía unos 15.000 millones de dólares en chips H20 a China y AMD tenía previsto vender unos 800 millones de su MI380.

El acuerdo se conoce poco antes de que venza la tregua de 90 días que debía permitir un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China para evitar una guerra arancelaria.

El inusual acuerdo de la Administración Trump con estas tecnológicas tiene similitudes con el alcanzado con la japonesa Nippon Steel para la compra de US Steel y que incluye la llamada acción de oro, que da más poder de veto y mayor voz en las decisiones de la empresa que afecten a la seguridad nacional.