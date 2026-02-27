Roborock lanza en España sus nuevos robots aspiradores

Presentación de los nuevos robots aspiradores de Roborock en el Santiago Bernabéu

Roborock eligió el Santiago Bernabéu para presentar este viernes en España sus últimas novedades en robótica doméstica: el Saros 20, el Qrevo Curv 2 Flow y el Qrevo Edge 2 Pro, tres modelos que la compañía había mostrado por primera vez en enero en el Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas, la feria tecnológica más importante del mundo, donde cada año las grandes marcas del sector anticipan los productos que llegarán a las tiendas a lo largo del año.

El acto contó con la presencia de Roberto Carlos, embajador del Real Madrid, club con el que Roborock mantiene un acuerdo de patrocinio global.

Roberto Carlos, en la presentación de Roborock en Madrid.

No es una elección casual: en un mercado europeo donde conviven decenas de marcas de electrodomésticos inteligentes, asociarse con uno de los clubes de fútbol más seguidos del mundo es una forma de ganar visibilidad entre consumidores que quizás no buscarían activamente este tipo de producto. España, además, es uno de los mercados prioritarios de la compañía en Europa.

La compañía, fundada en Pekín en 2014, se ha consolidado en los últimos años como uno de los principales fabricantes mundiales de robots aspiradores.

Según datos de la consultora IDC, alcanzó en 2024 una cuota de mercado del 16% en volumen de ventas a escala global, con un crecimiento interanual del 20,7% en unidades vendidas.

El mercado de robots aspiradores lleva varios años en expansión en España: según datos del sector, el país se sitúa entre los cinco mayores mercados europeos de este tipo de dispositivos, impulsado por el aumento del precio de la vivienda en las ciudades, que ha reducido el tamaño medio de los hogares y ha hecho más atractiva la automatización de las tareas domésticas.

El Saros 20, el modelo más avanzado

El protagonista de la presentación fue el Saros 20, el modelo de gama alta de la nueva línea.

Con un grosor de 7,98 centímetros (que le permite deslizarse bajo camas y sofás de baja altura), incorpora un chasis que se eleva mecánicamente para superar umbrales de hasta 8,8 centímetros, algo relevante en hogares con puertas antiguas o suelos irregulares.

Robot aspirador Roborock Saros 20

Su sistema de navegación tridimensional, basado en sensores de luz estructurada, es capaz de identificar más de 300 tipos de objetos distintos en el suelo (incluidos cables, calcetines o juguetes) para esquivarlos o detenerse antes de colisionar.

La potencia de succión alcanza los 36.000 pascales, una cifra que los fabricantes de este segmento utilizan habitualmente como referencia comparativa, aunque el rendimiento real depende también del tipo de suelo y la cantidad de polvo acumulado.

Su base de carga automatiza el lavado y secado de las mopas, el vaciado del depósito de polvo y puede funcionar de forma autónoma hasta 65 días sin intervención del usuario.

Su precio de lanzamiento es de 1.289 euros hasta el 12 de marzo, cuando pasará a costar 1.499 euros.

Dos modelos de gama media

El Qrevo Curv 2 Flow es la primera incursión de Roborock en los robots con mopa de rodillo, un sistema diferente al de las mopas giratorias más habituales en el mercado.

El rodillo gira a 220 rpm y aplica 15 newtons de presión sobre el suelo, lo que según la compañía permite eliminar líquidos y suciedad adherida en una sola pasada, sin necesidad de repetir el recorrido. Tiene una potencia de succión de 20.000 pascales.

Su precio de lanzamiento es de 699 euros hasta el 12 de marzo, frente a los 899 euros de precio habitual.

Robot aspirador Roborock Qrevo Edge 2Pro

El Qrevo Edge 2 Pro completa la gama con un enfoque orientado a la limpieza en bordes y esquinas, uno de los puntos débiles tradicionales de los robots aspiradores de forma circular.

Ofrece 25.000 pascales de succión y un chasis que se eleva hasta 10 milímetros para adaptarse a alfombras de distintos grosores.

Estará disponible en exclusiva en El Corte Inglés a un precio de lanzamiento de 1.099 euros, frente a los 1.299 euros del precio habitual.

Ambas ofertas son válidas hasta el 12 de marzo.

Los tres modelos están disponibles desde este viernes en la tienda oficial de Roborock, Amazon y El Corte Inglés, con distintas promociones según el punto de venta, que incluyen kits de accesorios, seguros de envío y, en el caso de la tienda oficial, el sorteo de dos entradas para un partido del Real Madrid.