Roborock: la conquista del mercado español desde el liderazgo mundial

Hace apenas cinco años, comprar un robot aspirador era un lujo. Hoy, estos dispositivos se han democratizado hasta convertirse en una herramienta habitual en miles de hogares españoles. En medio de esta transformación, Roborock ha logrado posicionarse por encima del resto: lidera el mercado mundial desde el segundo trimestre de 2023 y cerró 2024 con un 16% de cuota global.

Los resultados acompañan. En 2024, la compañía aumentó sus ventas un 20% y sus ingresos casi un 40% respecto a 2023. “Las previsiones para 2025 son buenas”, explica en declaraciones a este periódico Álvaro Martínez Gil, PR Manager de Roborock España y Portugal, que recuerda que los datos definitivos no se conocerán hasta febrero o marzo de 2026.

Todo ello en un sector que creció un 11,2% en 2024 y que vive la entrada constante de nuevos competidores. Aun así, la estrategia de la marca parece funcionar especialmente bien en España, donde la acogida “es muy buena, tanto por producto como mediáticamente”.

España, un mercado estratégico

La expansión de Roborock en España ha sido metódica. La compañía aterrizó entre 2019 y 2020 con un equipo reducido y un catálogo que hoy supera los 30 robots aspiradores y más de 15 aspiradoras de mano, organizados en tres gamas para adaptarse a distintos presupuestos.

El camino no ha sido sencillo: “Ha costado llegar hasta aquí”, reconoce Martínez Gil. La marca ha tenido que competir con gigantes consolidados como Dyson en aspiración de mano o iRobot en robots aspiradores. Su éxito actual es fruto de “apostar por España, lanzar productos y asignar presupuestos consistentes”.

Una de las claves del crecimiento en España es su estrategia omnicanal. Si en 2024 el canal online (principalmente Amazon y la web oficial) era dominante, en 2025 la compañía dio un salto con su entrada en tiendas físicas. Los acuerdos con MediaMarkt y PcComponentes reforzaron su presencia, pero la alianza con El Corte Inglés ha sido decisiva.

“Es el único retailer en el que estamos offline. Estamos en 80 tiendas con tres productos”, explica Martínez Gil. Esta presencia permite llegar a un público menos digital y con mayor poder adquisitivo, especialmente relevante para los modelos premium. La combinación de online y offline se ha convertido en un pilar estratégico: “Nos permite llegar a ambos públicos, y eso es clave”.

La diversidad del mercado español también influye. “En España hay mucha variedad de viviendas comparada con otros países más estandarizados, por lo que necesitamos muchos modelos y de todo tipo”, señala el portavoz.

Un consumidor pragmático y sensible al precio

El cliente español tiene una característica clara: la sensibilidad al precio. Eso explica el éxito de las gamas Qrevo y Q, con precios entre 300 y 500 euros, especialmente adecuadas para los pisos estándar de 60 a 80 metros cuadrados. La gama premium, con funciones más avanzadas, encaja mejor en viviendas grandes o irregulares.

El modelo estrella es el QV 35A, que incorpora prestaciones propias de gamas superiores (autovaciado, estación con agua y autolimpieza de mopas) a un precio más accesible. Ese principio de ofrecer tecnología avanzada a precios contenidos ha conectado muy bien con el consumidor español.

La innovación como escudo

Si algo distingue a Roborock es su apuesta por la innovación. En 2024 aumentó su inversión en I+D un 56%, superando los 130 millones de euros. De sus empleados, 1.040 trabajan exclusivamente en innovación, cerca del 40% de la plantilla global.

“Cuando tienes al 40% de tus empleados en innovación, puedes sacar productos muy potentes”, afirma Martínez Gil. Gracias a ello, la marca ha sido pionera en funcionalidades hoy estándar: el chasis adaptable que cruza umbrales, el sistema FlexiArm para limpiar esquinas o, más recientemente, el primer robot con brazo biónico, el Z70.

El mercado exige esta velocidad: “El usuario demanda interoperabilidad, precisión de limpieza, precisión de mapeo, autolimpieza. Hay que innovar año tras año". Y añade una reflexión que suena casi a advertencia: "El mercado es competitivo; si no innovas, te quedas atrás".

El caso iRobot: una advertencia

La situación de iRobot, pionera del sector y actualmente en serias dificultades, es un ejemplo de ello. La respuesta de Martínez Gil mezcla la empatía con el análisis crudo de la realidad del mercado.

“Lo lamentamos porque afecta a empleados y familias”, señala, pero reconoce que el mercado es implacable. Una empresa que deja de innovar entra en una espiral descendente: menos ingresos, menos personal, menos innovación y más distancia respecto a la competencia.

Más allá del robot aspirador

Aunque Roborock domina el segmento de limpieza interior, ya trabaja en nuevas categorías. Los robots cortacésped, disponibles en Estados Unidos y varios países europeos, podrían llegar a España este año. Serían el complemento perfecto: robot aspirador para interior y cortacésped para exterior.

Más allá de estos dispositivos, la empresa trabaja también en lavadoras inteligentes que ya están presentes en otros mercados europeos, por ejemplo lavadoras inteligentes, como un prototipo mostrado en la última IFA: una lavadora-secadora con un hueco inferior para alojar el robot aspirador. “Es una innovación muy cómoda”, apunta Martínez Gil.

Aun así, la marca no quiere dispersarse. “A diferencia de otras marcas, nosotros ponemos el foco solo en limpieza; esa concentración nos permite liderar el sector”.

Mirando a 2026: el reto de las escaleras

El gran desafío del sector es la limpieza de escaleras. No basta con que el robot suba o baje: debe poder limpiar en un entorno vertical. Roborock ya trabaja en ello y presentará un prototipo en el CES de Las Vegas que marca el camino que quieren explorar.

Esta búsqueda de soluciones a problemas reales del usuario es, según Martínez Gil, la filosofía que guía todas las decisiones de producto de la compañía: “Queremos sacar productos con funcionalidades prácticas y con sentido, no por sacar”.

Un mercado en expansión

¿Hay espacio para más marcas en España? Sí, aunque con matices. “Están entrando muchas marcas, incluso de fuera del sector de limpieza. Ven alta demanda”, explica Martínez Gil. Pero solo sobrevivirán "las que de verdad innoven y aporten valor real al usuario. Si no, el mercado te enfría y competir es imposible”.

El crecimiento del sector refleja un cambio cultural profundo vivido en unos pocos años. Lo que antes era un lujo casi inalcanzable hoy se percibe como una necesidad.

Los precios han bajado, las funciones han aumentado y, una vez que un usuario prueba la limpieza automatizada, "es difícil volver atrás". Tras crecer un 11% en 2024, se espera un mayor crecimiento en 2025.

Con dos años y medio liderando el mercado mundial, una inversión millonaria en innovación y una estrategia clara en mercados clave como España, Roborock afronta 2026 con la confianza de quien sabe que, en un sector tan competitivo, solo prospera quien no deja de innovar.