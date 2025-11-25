OpenAI convierte a ChatGPT en un asesor de compras con Shopping Research

OpenAI ha dado un paso importante hacia la transformación de ChatGPT de un simple asistente conversacional en un verdadero compañero. En este caso, de compras, justo a tiempo para la gran época de consumo de la recta final del año.

Y lo hace con una nueva función, Shopping Research, un sistema diseñado para que los usuarios describan lo que buscan -desde una aspiradora silenciosa hasta un regalo para un familiar- y reciban en pocos minutos una guía de compra personalizada. ChatGPT no solo ofrece recomendaciones, sino que actúa, según la compañía, como un personal shopper virtual.

Esta función está ya disponible para todos los usuarios registrados (incluidos, y aquí está quizás lo más interesante, también los planes gratuitos), tanto en la versión web como en Android. Durante este periodo de compras masivas, la compañía habilita un uso “casi ilimitado” de la herramienta.

Cómo funciona

La mecánica es sencilla: el usuario introduce una petición en lenguaje natural, por ejemplo, “Encuéntrame la aspiradora sin cable más silenciosa para un piso pequeño”, “Ayúdame a decidirme entre estas tres bicicletas” o “Necesito un regalo para mi sobrina de cuatro años que adora el arte”.

A partir de ahí, ChatGPT plantea preguntas aclaratorias (sobre presupuesto, destinatario, prioridades o características deseadas) para entender mejor lo que el usuario está buscando.

Luego explora la Red: revisa tiendas, compara especificaciones, precios, disponibilidad, opiniones y más, recopila información actualizada de fuentes fiables y en poco tiempo entrega un documento estructurado con varias opciones recomendadas, sus ventajas y desventajas, comparativas y enlaces a minoristas relevantes.

La clave, la personalización

La experiencia no es solo interactiva, sino también personalizada: si los usuarios tienen activada la memoria de ChatGPT, el sistema puede adaptar las recomendaciones a sus gustos anteriores, historial de búsquedas o intereses recurrentes.

La compañía que dirige Sam Altman ha diseñado esta característica para que sea una experiencia interactiva que pueda actualizar y perfeccionar su investigación en tiempo real, incorporando nuevas restricciones y ajustándose a los comentarios sobre las preferencias de los usuarios en cuanto a productos, para “una respuesta bien documentada y personalizada”.

Así, mientras ChatGPT va mostrando opciones, podemos descartar lo irrelevante ("no me interesa") o pedir más alternativas similares ("algo más como esto"), lo que permite afinar la búsqueda en tiempo real.

“Para preguntas sencillas relacionadas con las compras, como consultar un precio o confirmar una característica, una respuesta normal de ChatGPT es rápida y suficiente”, indica OpenAI en el anuncio. Y añade: “Pero cuando se quiere profundidad (comparaciones, limitaciones, ventajas e inconvenientes), la investigación de compras te proporciona una respuesta más detallada y bien documentada”.

Un modelo dedicado y optimizado

Por detrás de esta iniciativa hay un motor de IA especialmente afinado: Shopping Research funciona gracias a una versión de GPT-5 Mini, entrenada con reinforcement learning para tareas de compra.

Este modelo ha sido optimizado para leer contenidos de calidad, citar fuentes fiables y sintetizar datos de múltiples sitios web, garantizando un equilibrio entre amplitud de búsqueda, precisión y relevancia.

Transparencia y privacidad

OpenAI ha subrayado en su comunicado su compromiso con la transparencia y la privacidad.

Las conversaciones del usuario no se comparten con los minoristas, y las recomendaciones se basan exclusivamente en información pública de tiendas online: se evita la publicidad patrocinada o los enlaces de pago, y se prioriza la fiabilidad de los sitios consultados.

Pero la compañía advierte de sus limitaciones. Aunque el sistema suele ser efectivo, puede cometer errores, por ejemplo, en precios o disponibilidad de productos. Por ello, recomienda siempre verificar los datos en la página del comerciante antes de efectuar una compra.

No solo recomendaciones, también compras directas

Shopping Research no llega en solitario. Este lanzamiento se inscribe en una estrategia más amplia de OpenAI para que ChatGPT no solo recomiende, sino también facilite la compra directa. Algo que recuerda a las funcionalidades anunciadas hace unas semanas por uno de sus grandes competidores: Google, que ofrece hasta llamadas automáticas a comercios.

Volviendo a OpenAI, el pasado septiembre introdujo Instant Checkout, que permite adquirir productos desde el propio chat. Implementada mediante su Agentic Commerce Protocol (ACP), en colaboración con Stripe, esta prestación comenzó con vendedores de Etsy en Estados Unidos. OpenAI anunció que en breve se sumarán más de un millón de comerciantes de Shopify.

Una revolución del comercio electrónico

La fusión de ambas funciones (Shopping Research como sistema de descubrimiento y comparación, e Instant Checkout como mecanismo de compra directa) apunta a lo que muchos consideran una revolución en el comercio electrónico.

OpenAI aspira a ofrecer un flujo completo, desde la búsqueda hasta el pago, sin salir de la conversación. Como describió la propia empresa, estamos ante los “primeros pasos hacia un comercio agéntico” en ChatGPT.

Hacia una plataforma integral

En última instancia, la nueva función refuerza la apuesta de OpenAI por convertir ChatGPT en una plataforma integral para el usuario: no solo un espacio para generar textos, resolver dudas o programar, sino también un asistente útil para tareas cotidianas como las compras online.

En un entorno donde cada vez más consumidores buscan recomendaciones rápidas, personalizadas y, sobre todo, fiables, ChatGPT Shopping Research puede convertirse en un aliado clave.