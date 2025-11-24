Amazon anuncia una inversión histórica de 50.000 millones de dólares para reforzar la IA del Gobierno de EEUU

Una inversión de hasta 50.000 millones de dólares (cerca de 43.419 millones de euros) para expandir sus capacidades de inteligencia artificial (IA) y supercomputación al servicio de las agencias federales de Estados Unidos.

Es el ambicioso compromiso que Amazon ha anunciado este lunes, un proyecto que, liderado por Amazon Web Services (AWS), implicará la construcción de nuevos centros de datos especialmente diseñados para misiones gubernamentales clasificadas. Según Amazon, estas instalaciones añadirán casi 1,3 gigavatios (GW) de potencia informática avanzada en las regiones de AWS Top Secret, Secret y GovCloud (US).

La construcción de estas infraestructuras dará comienzo en 2026, según el anuncio oficial de la compañía. Gracias a este despliegue, las agencias federales podrán acceder a un amplio abanico de servicios de IA de AWS, entre los que se incluyen:

Amazon SageMaker AI , para entrenar y personalizar modelos de IA.

, para entrenar y personalizar modelos de IA. Amazon Bedrock , orientado al despliegue de modelos fundacionales y agentes.

, orientado al despliegue de modelos fundacionales y agentes. Modelos generativos como Amazon Nova.

Claude , el sofisticado chatbot desarrollado por Anthropic.

, el sofisticado chatbot desarrollado por Anthropic. Hardware especializado: se incluyen los chips Trainium AI de Amazon y la infraestructura de IA de Nvidia.

Implicaciones estratégicas para el Gobierno

Matt Garman, consejero delegado de AWS, ha afirmado en un comunicado que esta inversión eliminará muchas de las “barreras tecnológicas” que han frenado el aprovechamiento de la supercomputación por parte de las administraciones.

Además, permitirá a las agencias “acelerar misiones críticas”, como la ciberseguridad o la investigación biomédica, gracias a la combinación de IA con simulación avanzada y modelado de datos.

Según Amazon, la nueva infraestructura posibilitará que las agencias federales analicen en tiempo real volúmenes masivos de datos (por ejemplo, imágenes satelitales o datos históricos), lo que transformará procesos que tradicionalmente consumían semanas o meses en tareas realizadas en unas pocas horas.

Su alcance se extenderá a misiones de defensa, inteligencia, logística, salud e innovación científica, al permitir un análisis más sofisticado y automatizado de datos estratégicos.

Liderazgo y experiencia de AWS

AWS ya da servicio a más de 11.000 agencias gubernamentales en Estados Unidos, lo que demuestra su profundo conocimiento del sector público.

Además, su historial en la construcción de regiones especializadas -como AWS GovCloud, Top Secret y Secret- refuerza su credibilidad para manejar datos clasificados con altos estándares de seguridad, cumplimiento y gobernanza.

La compañía ha señalado que esta apuesta forma parte estratégica de su visión a largo plazo para posicionar a Estados Unidos como líder en la nueva era de la IA, apoyando además las prioridades delineadas en el plan de acción para la IA (AI Action Plan) promovido por la Administración federal.

Esta operación se enmarca en una ola de inversiones masivas por parte de grandes tecnológicas para responder a la creciente demanda por potencia de cómputo para la IA.

Esta inversión histórica de AWS no solo es una muestra del músculo financiero de Amazon, sino también una apuesta estratégica por reforzar la soberanía tecnológica del Gobierno de Estados Unidos en un momento en el que la IA y la supercomputación juegan un papel clave en seguridad, innovación e investigación.

Si se ejecuta según lo prometido, podría transformar profundamente la forma en que las agencias federales utilizan la computación avanzada y la inteligencia artificial para abordar sus misiones más críticas.