Los millonarios tecnológicos verán en primera fila la investidura de Donald Trump

Nueva York/Los multimillonarios tecnológicos Jeff Bezos, Elon Musk y Mark Zuckerberg planean asistir a la toma de posesión del presidente electo Donald Trump el próximo lunes, según los medios estadounidenses, una muestra de apoyo pública a la administración entrante después de años de acritud.

Se espera que el trío multimillonario se siente junto en el estrado, en primera fila, a la par de ex presidentes, la familia de Trump, los candidatos al gabinete de la nueva administración y legisladores, de acuerdo con The Washington Post.

También se podrían sentar en esos puestos de privilegio el director ejecutivo de Tik Tok, Shou Chew, y el de Google, Sundar Pichai, según dijo a NBC News un empleado de Trump.

El anuncio de la participación de Chew -que también ha sido confirmada por The New York Times- se produce ante la inminente prohibición de Tik Tok en Estados Unidos (la fecha límite es el próximo domingo), que podría hacer que la aplicación desaparezca en las tiendas digitales si la empresa de propiedad china no vende su subsidiaria estadounidense a una empresa de EEUU.

Silicon Valley busca estrechar vínculos con Trump

Los pesos pesados de Silicon Valley buscan estrechar vínculos con Trump, quien en su primer mandato en la Casa Blanca (2017-2021) fue muy crítico con este sector.

Desde que el magnate republicano ganó las elecciones en noviembre, han pasado por su residencia en Mar-a-Lago, en Florida, todos los directores ejecutivos de las principales compañías tecnológicas de Estados Unidos.

Musk, la persona más rica del mundo y duelo de Tesla, SpaceX o la red social X (antes Twitter), ha ido un paso más allá e incluso ha participado en reuniones políticas con el presidente electo en su residencia antes de ocupar el puesto en su Gabinete que le ha prometido el republicano.

Donaciones y fiestas

Las tecnológicas también han demostrado su apoyo en forma de donaciones: Amazon, Meta, Google y OpenAI han hecho donaciones de un millón cada una al fondo inaugural de Trump. Por su parte, Musk fue el mayor donante durante la campaña política de Trump en 2024.

De acuerdo con The New York Times, en Washington habrá decenas de eventos que suponen grandes sumas de dinero en lujosos hoteles y restaurantes.

Zuckerberg organizará un baile de gala posterior a la ceremonia para celebrar a Trump con la mega donante republicana Miriam Adelson, según los medios locales.

Otra empresa tecnológica que organizará eventos es Spotify, que ofrecerá un brunch con Joe Rogan, Megyn Kelly y Ben Shapiro.

'Crypto Ball'

El mundo de las criptomonedas también desplegará la alfombra roja para Trump con un Crypto Ball, evento que ya ha vendido todas sus entradas, que se celebrará el viernes por la noche y contará con la actuación del rapero Snoop Dogg.

El evento ha sido organizado por la industria de las criptomonedas para celebrar lo que la invitación llama "el primer presidente cripto", de acuerdo con The New York Times.

El rotativo también destaca que MAGA Inc., un súper PAC pro-Trump, está organizando una "recepción VIP" en el Crypto Ball, con una entrada de 100.000 dólares por persona.