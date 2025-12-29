Calendario astronómico 2026: Un eclipse de Sol y la llegada de cometas marcarán el nuevo año

Imagen del Cometa C/2025 A6 (Lemmon), captada el 23 de octubre de 2025 desde el Observatorio del Teide.

Un eclipse total de Sol el 12 de agosto y la llegada de nuevos cometas figuran en el calendario astronómico que ha elaborado el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) para 2026.

Una nota del IAC indica que el año 2026 ofrecerá citas ineludibles para los aficionados a la astronomía y la primera será el 3 de enero con la lluvia de estrellas Quadrántida aunque, en esta ocasión, tendrá poca visibilidad al coincidir con la Luna llena.

Entre los eventos más destacados se encuentra el eclipse de Sol del 12 de agosto, que en el archipiélago canario podrá observarse con una magnitud de entre el 66 y el 74 por ciento y que será total en parte de la Península Ibérica.

Luna azul, luna negra y Superluna

Asimismo, el calendario señala fenómenos singulares como la Luna azul del 31 de mayo (segunda luna llena en un mismo mes) y la Luna negra del 15 de junio (mes con la luna más pequeña del año).

El 24 de diciembre se cerrará ciclo anual con una Superluna, que será la mayor luna llena de 2026.

Calendario astronómico 2026 / Instituto Astrofísica de Canarias

Perihelio, afelio, equinoccios y solsticios

En cuanto a la mecánica celeste, la nota del IAC indica que el año comenzará con el perihelio terrestre el 4 de enero, con una distancia de 147 millones de kilómetros del Sol, mientras que el afelio ocurrirá el 6 de julio a 152 millones de kilómetros.

Los equinoccios de primavera y otoño tendrán lugar los días 20 de marzo y 23 de septiembre respectivamente, marcando los cambios estacionales junto a los solsticios de verano (21 de junio) y de invierno (21 de diciembre).

Planetas protagonistas

Los planetas también serán protagonistas con diversas configuraciones: Júpiter alcanzará su oposición el 10 de enero, Saturno el 4 de octubre y Urano el 25 de noviembre.

Se han previsto además notables alineaciones planetarias y conjunciones, y el IAC destaca la conjunción Saturno-Neptuno el 20 de febrero y diversas alineaciones matutinas y vespertinas de Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno a lo largo de los meses de marzo, mayo, agosto y noviembre.

Cometas y meteoros

El seguimiento de cuerpos menores será otro punto de interés, especialmente con la máxima aproximación a la Tierra del cometa C/2025 R31-053 el 27 de abril, tras su perihelio el día 20 del mismo mes.

Las lluvias de meteoros mantendrán sus citas habituales, con las Perseidas alcanzando su máximo el 12 de agosto y las Gemínidas el 13 de diciembre, ambas con buenas condiciones de visibilidad previstas.

El IAC indica que el 2026 se presenta como un buen año para la observación astronómica, con una agenda repleta de eventos que permitirán tanto a profesionales como a entusiastas disfrutar de la riqueza de nuestro firmamento.