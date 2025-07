Análisis | SPC Dickens Light 2 Pro: una alternativa española que reivindica la libertad del lector digital

Susana C. Gómez

Con la llegada del verano, los hábitos de lectura se adaptan a un contexto más flexible. Ya sea en la playa, durante un vuelo largo o en la tranquilidad de un alojamiento rural (o incluso en un atasco a la ida o a la vuelta de nuestro lugar de escapada), los ereaders son herramientas indispensables para los amantes de la lectura.

Frente al peso y volumen de los libros físicos, estos dispositivos permiten llevar una biblioteca completa en apenas 200 gramos, con la ventaja añadida de una batería que puede durar semanas.

A diferencia de las pantallas retroiluminadas de tablets y móviles, los lectores electrónicos emplean tecnología de tinta electrónica que imita la apariencia del papel y reduce la fatiga visual. Esto los convierte en dispositivos especialmente cómodos para sesiones prolongadas, incluso bajo luz solar directa. Además, la posibilidad de ajustar el tamaño de letra, el interlineado y la iluminación facilita la lectura en prácticamente cualquier condición ambiental.

SPC Dickens Light 2 Pro / Susana C. Gómez

El giro de Amazon: menos libertad para el lector

El mercado de ereaders ha experimentado en los últimos meses un cambio de rumbo que no ha pasado desapercibido. El pasado febrero, Amazon eliminó oficialmente la opción Download & Transfer via USB en su gama Kindle, una función que durante años permitía a los usuarios copiar sus propios libros y documentos directamente al dispositivo.

Esta decisión, enmarcada en una estrategia más amplia de consolidación del ecosistema Kindle, obliga ahora a transferir contenidos exclusivamente a través del correo electrónico o la nube de Amazon. El cambio ha generado malestar entre muchos usuarios que valoraban la posibilidad de gestionar su biblioteca digital con total autonomía, sin depender de una conexión a internet ni de servicios externos.

Para lectores que acostumbran a cargar libros en formato EPUB o PDF, acceder a publicaciones académicas, o simplemente prefieren mantener el control de sus archivos, estas restricciones suponen una limitación significativa. En este contexto, gana relevancia la aparición de alternativas que mantengan una política más abierta y flexible.

SPC Dickens Light 2 Pro / Susana C. Gómez

Una respuesta nacional: así es el SPC Dickens Light 2 Pro

Frente a esta tendencia hacia el cierre de ecosistemas, el SPC Dickens Light 2 Pro -fabricado por la tecnológica española SPC- apuesta precisamente por lo contrario: la libertad del usuario para gestionar su contenido, con especificaciones competitivas y un precio ajustado que lo sitúa un poco por encima de los 100 euros.

Este modelo, evolución del SPC Dickens Light Pro, cuenta con una pantalla de 6 pulgadas con tecnología E Ink Carta y una resolución de 1024x758 píxeles. Ofrece una experiencia de lectura nítida y cómoda, el panel táctil responde con solvencia, y una característica destacable es la posibilidad de rotar la orientación de lectura, algo especialmente útil en documentos PDF o textos con maquetaciones complejas.

SPC Dickens Light 2 Pro / Susana C. Gómez

La retroiluminación es otro de sus puntos fuertes. SPC ha bautizado su sistema como Comfort Reading, permitiendo ajustar tanto la intensidad de la luz como la temperatura de color, lo que se traduce en una experiencia más personalizada, ya sea para leer a plena luz del día o antes de dormir, con una tonalidad cálida que resulta menos agresiva para la vista.

Almacenamiento, formatos y conectividad

En términos de almacenamiento, el Dickens Light 2 Pro ofrece 8 GB de memoria interna -suficiente para unos 8.000 libros, según el fabricante- y la posibilidad de ampliarla mediante tarjeta microSD de hasta 32 GB.

La verdadera clave, no obstante, reside en su conectividad: el puerto USB-C permite seguir transfiriendo archivos directamente desde un ordenador, sin necesidad de pasar por la nube ni registrarse en servicios adicionales.

SPC Dickens Light 2 Pro / Susana C. Gómez

Esta funcionalidad marca una diferencia notable frente a los modelos de Amazon, y lo convierte en un dispositivo especialmente adecuado para quienes manejan documentos personales, publicaciones profesionales o simplemente desean conservar copias locales de sus libros.

Además, el lector soporta una amplia variedad de formatos: EPUB, PDF, TXT, HTML, FB2, RTF, MOBI, CHM, DOC, y es compatible con Adobe DRM, lo que facilita el acceso tanto a contenido libre como a obras protegidas por derechos de autor.

Rendimiento, autonomía y experiencia de lectura

Durante nuestra prueba, el SPC Dickens Light 2 Pro ha mostrado un rendimiento excelente. Su sistema operativo es simple pero eficaz, con una navegación intuitiva mediante pantalla táctil. No incluye conectividad WiFi ni funciones avanzadas como anotaciones manuscritas o integración con diccionarios online, pero para un uso centrado en la lectura, cumple sobradamente.

SPC Dickens Light 2 Pro / Susana C. Gómez

Sí incluye de serie una buena colección de obras libres de derechos, un diccionario e incluso una aplicación de notas.

La autonomía también juega a su favor: con una batería de 1.500 mAh, el fabricante promete hasta un mes de uso, una cifra realista si se emplea con una hora diaria de lectura y brillo medio.

La carga mediante USB-C permite además utilizar el mismo cable de otros dispositivos, reduciendo el número de accesorios necesarios durante los viajes.

¿Merece la pena?

El Dickens Light 2 Pro encaja a la perfección en la filosofía que vertebra todo el catálogo de SPC: productos de calidad, muy completos y con un precio muy interesante. Ideales para un usuario medio que no quiere adornos llamativos pero innecesarios y que no quiere pagar de más por cosas que no va a utilizar.

SPC Dickens Light 2 Pro / Susana C. Gómez

El valor de este ereader reside en ofrecer una experiencia de lectura sólida, flexible y cómoda, sin restricciones impuestas por grandes corporaciones. En un momento en que los dispositivos digitales tienden a encerrarse en sus propios ecosistemas, la existencia de alternativas como esta resulta especialmente valiosa, ideal para quienes priorizan la libertad de gestionar su biblioteca, evitar la dependencia de internet y mantener un control total sobre su contenido.

Si buscas un lector electrónico que te acompañe allá donde vayas este verano, el SPC Dickens Light 2 Pro es un compañero de viaje más que recomendable.

Precio y disponibilidad

El SPC Dickens Light 2 Pro está disponible en dos acabados, Dark Matter (negro) y Deep Sky (azul), a partir de 109,90 euros.

(*El dispositivo fue cedido por SPC para la prueba)