Amazon pagará 20 millones al año a 'The New York Times' para usar sus contenidos en su IA

En un movimiento estratégico que refleja la creciente intersección entre la inteligencia artificial y el periodismo, Amazon ha firmado un acuerdo con The New York Times.

Según avanzó The Wall Street Journal, Amazon pagará al menos 20 millones de dólares al año al diario para acceder y utilizar su contenido editorial en diversas plataformas y productos.

El acuerdo permitirá a Amazon utilizar contenidos de The New York Times, incluyendo artículos de su web deportiva The Athletic y su plataforma de recetas NYT Cooking.

Este contenido se integrará en productos y servicios del gigante del comercio electrónico, como los dispositivos Alexa, donde se mostrarán resúmenes y breves extractos de las historias del Times en tiempo real.

Además, Amazon utilizará este contenido para entrenar sus modelos de IA propietarios, lo que mejora la capacidad de sus sistemas para proporcionar información precisa y relevante a los usuarios.

Contexto

Este acuerdo llega en un momento en que The New York Times está en medio de una demanda por infracción de derechos de autor contra OpenAI y Microsoft, a los que acusa de usar millones de sus artículos para entrenar sus modelos de IA sin consentimiento ni compensación.

La decisión de colaborar con Amazon, por lo tanto, puede verse como una estrategia para asegurar que el contenido del Times sea valorado adecuadamente, ya sea a través de acuerdos comerciales o mediante la protección de sus derechos de propiedad intelectual.

Meredith Kopit Levien, CEO de The New York Times Company, destacó en una nota a los empleados que este acuerdo es consistente con su principio de que el periodismo de alta calidad merece ser pagado.

"Este acuerdo refuerza nuestro compromiso de asegurar que nuestro trabajo sea valorado adecuadamente", dijo Levien.

La colaboración con Amazon no solo proporciona una nueva fuente de ingresos, sino que también extiende el alcance del contenido del Times a una audiencia más amplia.

Por su parte, Amazon podrá ofrecer contenido de alta calidad a sus usuarios, mejorando así la experiencia del cliente y fortaleciendo su posición en el competitivo mercado de la IA, un campo por el que la compañía fundada por Jeff Bezos está apostando con fuerza en los últimos años, con operaciones como la inversión de 8.000 millones de dólares en Anthropic, creadora de Claude.

Impacto

El acuerdo es significativo por varias razones. En primer lugar, es la primera vez que The New York Times firma un acuerdo de licencia centrado en IA generativa, lo que sugiere una disposición a explorar asociaciones en términos que respeten y valoren su propiedad intelectual.

Además, este pacto podría sentar un precedente para futuras colaboraciones entre empresas de medios y tecnología. A medida que la IA continúa transformando la forma en que se consume y se interactúa con el contenido (sea o no periodístico), acuerdos como este podrían convertirse en un modelo para que las organizaciones de noticias pueden obtener nuevos ingresos.

Pese a que la noticia se ha recibido en general de forma positiva por las posibilidades que plantea para los medios, otros expresan preocupación sobre cómo estos acuerdos podrían afectar a la independencia editorial y la integridad del contenido periodístico.