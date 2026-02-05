Amazon cierra 2025 con cifras récord impulsada por la inteligencia artificial

Amazon ha presentado los resultados financieros correspondientes al cuarto trimestre y al ejercicio completo de 2025, confirmando un año de crecimiento sólido en todos sus segmentos de negocio.

La compañía de Seattle ha registrado unas ventas netas de 213.400 millones de dólares en el último trimestre del año, lo que supone un incremento del 14% respecto al mismo periodo de 2024. Si se excluye el impacto favorable de las variaciones en los tipos de cambio, el crecimiento fue del 12%.

Para el conjunto del año, Amazon alcanzó unos ingresos totales de 716.900 millones de dólares, un 12% más que en 2024. El beneficio neto anual se situó en 77.700 millones de dólares, frente a los 59.200 millones del año anterior, lo que representa un incremento del 31%. Por acción, el beneficio diluido fue de 7,17 dólares, comparado con los 5,53 dólares de 2024.

AWS marca el ritmo de crecimiento más rápido en más de tres años

Uno de los datos destacados del informe es el comportamiento de Amazon Web Services (AWS), la división de computación en la nube de la compañía. AWS registró un crecimiento del 24% interanual en el cuarto trimestre, alcanzando unas ventas de 35.600 millones de dólares. Es el crecimiento trimestral más rápido de AWS en 13 trimestres, es decir, en más de tres años.

Para el año completo, AWS generó ingresos por 128.700 millones de dólares, con un crecimiento del 20% respecto a 2024. El margen operativo de este segmento se situó en el 35,4% anual, con un beneficio operativo de 45.600 millones de dólares.

Andy Jassy, presidente y consejero delegado de Amazon, atribuyó este impulso a la innovación constante: "AWS creciendo al 24%, publicidad al 22%, las tiendas creciendo vigorosamente tanto en Norteamérica como a nivel internacional, nuestro negocio de chips creciendo porcentajes de tres dígitos año tras año... este crecimiento está ocurriendo porque continuamos innovando a un ritmo rápido".

Los chips personalizados de Amazon superan los 10.000 millones de dólares anuales

Otro apartado llamativo del informe es el éxito de los chips personalizados que Amazon diseña para sus centros de datos. Los procesadores Trainium y Graviton han alcanzado conjuntamente una facturación anualizada superior a los 10.000 millones de dólares, con un crecimiento de tres dígitos año tras año.

El chip Trainium2 está completamente vendido, con 1,4 millones de unidades comprometidas, y alimenta la mayoría de las inferencias en Bedrock, el servicio de inteligencia artificial de AWS utilizado por más de 100.000 empresas.

Además, Trainium2 es la base del Project Rainier, descrito como el mayor clúster de computación para IA en funcionamiento del mundo, con más de 500.000 chips, que la compañía Anthropic utiliza para entrenar su modelo Claude.

Amazon ya ha presentado Trainium3, que está entregando cargas de trabajo en producción, y anticipa que prácticamente todo el suministro de estos chips estará comprometido para mediados de 2026.

Trainium4, previsto para 2027, promete multiplicar por seis el rendimiento de computación, cuadruplicar el ancho de banda de memoria y duplicar la capacidad de memoria de alta velocidad respecto a Trainium3.

Inversión récord de 200.000 millones en 2026

Quizás el anuncio más significativo de cara al futuro es la previsión de inversión en gastos de capital para 2026. Amazon espera destinar aproximadamente 200.000 millones de dólares en inversiones de capital el próximo año, principalmente dirigidas a inteligencia artificial, chips personalizados, robótica y satélites de órbita terrestre baja.

Esta cifra contrasta con la inversión en infraestructura realizada en 2025, que ya fue muy elevada. Durante el año pasado, Amazon gastó 131.800 millones de dólares en compras de propiedades y equipamiento, un incremento de 50.700 millones respecto a 2024.

Este aumento masivo en inversión explica por qué el flujo de caja libre de la compañía se redujo de 38.200 millones en 2024 a 11.200 millones en 2025, a pesar del fuerte crecimiento del flujo de caja operativo, que alcanzó los 139.500 millones de dólares (un 20% más).

Publicidad y comercio electrónico mantienen un crecimiento robusto

El negocio de publicidad de Amazon también mostró un desempeño notable, con ingresos de 21.300 millones de dólares en el cuarto trimestre, un 23% más que el año anterior. Para el conjunto de 2025, los servicios publicitarios generaron más de 68.000 millones de dólares.

En cuanto al comercio electrónico tradicional, el segmento de Norteamérica registró ventas de 127.100 millones de dólares en el cuarto trimestre (+10%) y un beneficio operativo de 11.500 millones, frente a los 9.300 millones del mismo periodo de 2024. El margen operativo de este segmento alcanzó el 9,0% en el trimestre.

El segmento internacional creció un 17% en ventas (50.700 millones de dólares en el cuarto trimestre), aunque su beneficio operativo cayó a 1.000 millones, desde los 1.300 millones del año anterior. La compañía anticipó que en el primer trimestre de 2026 realizará inversiones adicionales en comercio rápido y precios más competitivos en sus tiendas internacionales.

Rufus, el asistente de compras con IA, genera 12.000 millones en ventas adicionales

Entre las novedades tecnológicas aplicadas al comercio, destaca el rendimiento de Rufus, el asistente de compras basado en inteligencia artificial que Amazon lanzó durante 2025. Según los datos proporcionados, Rufus fue utilizado por más de 300 millones de clientes y contribuyó a generar casi 12.000 millones de dólares en ventas incrementales anualizadas.

La herramienta ha evolucionado para incorporar capacidades agénticas, permitiendo buscar y comprar productos directamente en decenas de millones de artículos de otras tiendas online mediante su función Buy For Me (Compra por mí).

Logística ultrarrápida: entregas en 30 minutos y cobertura rural

Amazon ha continuado acelerando sus tiempos de entrega durante 2025. La compañía entregó un 70% más de artículos en el mismo día en Estados Unidos que el año anterior, con casi 100 millones de clientes utilizando el servicio de entrega el mismo día.

El servicio Amazon Now, que ofrece entrega en 30 minutos o menos para miles de productos, se ha expandido a varias ciudades de India, México y Emiratos Árabes Unidos, y está siendo probado en comunidades de Estados Unidos y Reino Unido.

Además, la entrega de productos de alimentación el mismo día se ha extendido a más de 2.300 ciudades y pueblos estadounidenses, mientras que la entrega de medicamentos recetados en el mismo día ya está disponible en más de 3.000 localidades.

Un dato curioso: Amazon señala que ha duplicado el número promedio de clientes mensuales que reciben entregas el mismo día en áreas rurales de Estados Unidos, demostrando que el servicio ultrarrápido no se limita únicamente a las grandes ciudades.

Alexa+ se lanza como suscripción independiente

En el frente de asistentes de voz, Amazon ha anunciado que Alexa+, la versión mejorada de su asistente con capacidades de inteligencia artificial avanzada, ya está disponible para todos los clientes estadounidenses por 19,99 dólares al mes como suscripción independiente, aunque permanece gratuita para los miembros Prime.

Los usuarios sin Prime pueden probar la experiencia de chat de Alexa+ gratuitamente en Alexa.com.

Prime Video bate récords de audiencia gracias a los deportes

El negocio de contenidos también registró hitos notables. La cuarta temporada de Thursday Night Football en Prime Video fue la más vista de la historia, con un promedio de más de 15 millones de espectadores, un incremento del 16% interanual y el tercer año consecutivo de crecimiento de dos dígitos.

El partido de playoffs de Wild Card entre los Packers y los Bears se convirtió en el partido de la NFL más visto en streaming de la historia, con más de 31 millones de espectadores, superando el récord anterior en más de 4 millones.

En el apartado de contenidos deportivos, Amazon ha reforzado significativamente su oferta durante 2025.

La compañía debutó con la NBA on Prime en más de 200 países, incluyendo la cobertura exclusiva de la Emirates NBA Cup. La final del torneo entre los Spurs y los Knicks promedió más de 3 millones de espectadores y atrajo a la audiencia más joven registrada para un campeonato de la Copa, según datos de Nielsen.

Por otro lado, Amazon ha extendido sus derechos de transmisión de la UEFA Champions League en Alemania, Irlanda, Italia y Reino Unido hasta la temporada 2030/31, en respuesta a los buenos datos de audiencia: más de 10 millones de espectadores vieron partidos de la fase de grupos en Prime Video en Alemania, Irlanda y Reino Unido en una misma jornada, estableciendo un nuevo récord para la plataforma.

Nuevos dispositivos: Kindle en color y tecnología satelital

En cuanto a hardware, Amazon ha lanzado durante el trimestre una renovada gama de Kindle Scribe que incluye, por primera vez, un modelo con pantalla en color.

La nueva línea es más delgada, ligera y rápida que sus predecesoras, e incorpora funciones de productividad mejoradas, como la búsqueda en cuadernos impulsada por inteligencia artificial.

Además, la compañía ha presentado Leo Ultra, un terminal empresarial para su servicio de internet por satélite Amazon Leo, que la compañía describe como la antena de internet satelital más rápida jamás construida, capaz de ofrecer velocidades de descarga de hasta 1 Gbps y de subida de hasta 400 Mbps simultáneamente, gracias al silicio personalizado de Leo.

Por último, Amazon ha desplegado en Estados Unidos Search Party for Dogs, una funcionalidad de Ring impulsada por IA que ayuda a las comunidades a encontrar perros perdidos más rápidamente, y que ya está facilitando el reencuentro de más de un perro al día con sus familias.

Previsiones para el primer trimestre de 2026

De cara al primer trimestre de 2026, Amazon proyecta unas ventas netas de entre 173.500 y 178.500 millones de dólares, lo que representaría un crecimiento de entre el 11% y el 15% respecto al primer trimestre de 2025.

El beneficio operativo se espera que se sitúe entre 16.500 y 21.500 millones de dólares, comparado con los 18.400 millones del primer trimestre del año pasado.

Esta previsión incluye aproximadamente 1.000 millones de dólares adicionales en costes de Amazon Leo (su proyecto de satélites de internet) a medida que escalan las operaciones durante 2026, así como las inversiones mencionadas en comercio rápido y precios más agresivos en tiendas internacionales.