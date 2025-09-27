Miles de tarifeños y devotos de la Virgen de la Luz, procedentes de distintos puntos del Campo de Gibraltar y de la provincia, participaron este sábado en uno de los actos más arraigados de la localidad: la consagración del pueblo a su Patrona en la Iglesia Mayor de San Mateo Apóstol.

El tradicional “paso bajo el manto” volvió a congregar a multitudes, convertido en la despedida oficial de la Patrona y Alcaldesa Perpetua antes de su regreso al santuario de Caheruelas, previsto para este domingo. La imagen, que en las últimas semanas ha presidido el templo mayor, fue expuesta desde las 16:00 para acoger a los fieles.

El primero de los turnos estuvo reservado a los enfermos y ancianos de la residencia San José, así como a un grupo de personas con discapacidad. A continuación, miles de devotos aguardaron en largas colas que superaban los límites del templo para mantener viva una tradición que atraviesa generaciones. El manto fue realizado y donado por el recordado sacristán Sebastián Rondón Guerrero, cuya memoria permanece viva en este símbolo que vuelve a estrechar los lazos entre Tarifa y su Patrona.

Este domingo 28 de septiembre se celebrará la misa de la aurora a las 6:30 horas en San Mateo, tras la cual, a las 8:00, partirá la procesión de regreso al Santuario de la Luz. El párroco de Tarifa, el reverendo Juan Pedro Varo Salguero, pronunciará la plática de despedida antes de que la imagen retorne a su morada habitual en el corazón del Parque Natural de los Alcornocales, donde permanecerá hasta el próximo año.

El santuario, situado a unos ocho kilómetros de Tarifa, custodia durante todo el año las imágenes de la Virgen de la Luz y San Isidro. Mandado construir por Alfonso XI en el siglo XVI tras la Batalla del Salado, el templo hunde sus raíces en una leyenda que atribuye la victoria cristiana a la intervención de la Virgen. Aunque fue destruido por las tropas napoleónicas durante la Guerra de la Independencia, se levantó de nuevo en el siglo XIX, conservando hasta hoy su singular estructura de cruz latina y una fisonomía que recuerda a los cortijos andaluces.

La talla de la Virgen, una obra policromada del siglo XVII, solo abandona el santuario durante septiembre, cuando se celebra la romería que la traslada junto a San Isidro hasta el centro de Tarifa, acompañada por peregrinos y jinetes.

El templo permanece abierto todos los días, con horario de 9:00 a 14:30 y de 15:30 a 18:00 en otoño e invierno. Sus visitantes encuentran además un área de merendero y una tienda con artículos religiosos vinculados a la devoción mariana.